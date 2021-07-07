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İZMİR

İzmir'in 9 ilçesinde narkotik köpekleri ve drone destekli uyuşturucu operasyonu

İzmir'in 9 ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen narkotik köpekleri ve drone destekli operasyonda farklı türlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
İzmirin 9 ilçesinde narkotik köpekleri ve drone destekli uyuşturucu operasyonu
Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 29 Haziran- 06 Temmuz tarihleri arasında Beydağ, Bayındır, Bergama, Torbalı, Ödemiş. Kiraz, Kemalpaşa, Buca ve Seferihisar olmak üzere toplam 9 ilçede operasyon gerçekleştirdi. Narkotik köpeklerin de katıldığı drone destekli operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Ekiplerce yapılan aramalarda ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette toplam 2 bin 122 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir tohumu, yaklaşık 1.8 kilogram kubar esrar, 18 gram metamfetamin ile 3 gram bonzai, 13 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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