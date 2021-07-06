Gündem 12 ilde change TIR operasyonu 34 kişi gözaltında
ADANA

12 ilde change TIR operasyonu: 34 kişi gözaltında

Adana merkezli 12 ilde düzenlenen change tır operasyonunda 6 ay takipleri yapılan 1’i kadın 34 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 200 TIR çevre illerden Adana’ya getiriliyor.

Haber Merkezi İHA
12 ilde change TIR operasyonu: 34 kişi gözaltında
TIR


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ankara Asayiş Daire Başkanlığı’yla birlikte rehinli, çalıntı, yakalamalı, hacizli tırları change yaparak ‘suç örgütü kurmak’ , ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarını işleyen şüphelilere yönelik Adana merkezliİstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye’de operasyon gerçekleştirdi.

6 ay teknik ve fiziki takipleri yapılan 42 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 1’i kadın 34 kişi gözaltına alındı.

200'e yakın TIR Adana'ya getiriliyor

Operasyonda 200’e yakın şasi numarası değiştirilmiş TIR ele geçirilirken, adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adana’da el konulan TIR’lar İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülürken, diğer illerdeki TIR’ların ise kente getirilmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

İstanbul’un 10 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Aranan şahıs solunum cihazına bağlı çıktı
GÜNDEM
İstanbul’un 10 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Aranan şahıs solunum cihazına bağlı çıktı

Başkent'te 'change' çetesine darbe
GÜNDEM
Başkent'te 'change' çetesine darbe
Abone Ol Google News
Bu acıya yürek dayanmaz

Bu acıya yürek dayanmaz

Vefat eden 8,5 aylık hamile Esra ile yeğeni Taha toprağa verildi.
Artık sadece Merve değilim

'Artık sadece
Merve değilim'

​Genç sporcunun babası: Tüm aileler kızlarına destek olsunlar.
Kemal Kılıçdaroğlu: İsraf haram deyip hala AK Parti’ye oy veriyorsanız günah işliyorsunuz

"Güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun."

An-26 tipi uçak 22 kişiyi taşıyordu.

Salgının sonu aşı ile geliyor.

14 yıldır <br>yollardalar

14 yıldır
yollardalar

94 model minibüsü 'eve' dönüştürdü: Ülkeyi karış karış geziyor.

​MHP Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor.
Süre sınırı olabilir

Süre sınırı olabilir

​Windows 11'e ücretsiz yükseltmede süre sınırı olabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.