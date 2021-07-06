12 ilde change TIR operasyonu: 34 kişi gözaltında

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Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi

Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde CHP yönetiminin, Muharrem İnce ve Meral Akşener'i yayınlamaması için kendisine baskı yaptığını söyledi. Sevinç, ismini vermediği CHP genel başkan yardımcısının "Başımıza bela mı edeceksin, İnce'yi neden bu kadar gösteriyorsun?" ve "Bizim oylarımız İYİ Parti’ye kayıyor, Akşener'i yayınlama" dediğini aktardı.