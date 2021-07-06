12 ilde change TIR operasyonu: 34 kişi gözaltında

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ankara Asayiş Daire Başkanlığı’yla birlikte rehinli, çalıntı, yakalamalı, hacizli tırları change yaparak ‘suç örgütü kurmak’ , ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarını işleyen şüphelilere yönelik Adana merkezliİstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye’de operasyon gerçekleştirdi.
6 ay teknik ve fiziki takipleri yapılan 42 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 1’i kadın 34 kişi gözaltına alındı.
200'e yakın TIR Adana'ya getiriliyor
Operasyonda 200’e yakın şasi numarası değiştirilmiş TIR ele geçirilirken, adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Adana’da el konulan TIR’lar İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülürken, diğer illerdeki TIR’ların ise kente getirilmek üzere yola çıktığı bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.