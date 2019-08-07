Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon

Dünya

Osmanlı'nın Kabe örtüsü dünyaya tanıtılıyor

Mekke Hac ve Umre Müessesesi Başkanlığı, dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen hac kafilelerine yönelik birtakım tanıtım faaliyeti yürütüyor. Bu faaliyetlerden biri de şehrin farklı bölgelerinde açılan ve içinde son peygamber Hazreti Muhammed'in kabrindeki örtü ile Osmanlı'dan kalma parçanın da bulunduğu Kabe örtülerinin yer aldığı tanıtım sergisi oldu. Sergide, zemzemin çıkarılmasını ve işletilmesini sağlayan Zemzemi ailesinden temsilciler de konuklara zemzem ikramında bulunuyor. Mekkeli kadınların yağlı boya Kabe resimleri ile şehir yaşantısına ait örneklerin de bulunduğu sergide yabancı konuklara şehri tanıtıcı hediyeler veriliyor.