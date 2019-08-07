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ŞIRNAK

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından gerçekleştiren ortak operasyonla; Şırnak/Silopi Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 Jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi IHA
Operasyona katılan askerler. Fotoğraf: Arşiv.
Operasyona katılan askerler. Fotoğraf: Arşiv.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ve MİT, 26 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma yol arama noktasında iki jandarma personelini yaralayan PKK/KCK terör örgütünün sözde Cudi cephesine bağlı teröristleri takibe aldı.

Ortak operasyon sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri daha Cudi Dağı'nda etkisiz hale getirildi.

Söz konusu PKK'lı teröristlerden biri 28 Temmuz'da Şırnak İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilmiş, yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklanmıştı.

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