Denizli'de kaçak kesimhaneye teşvik gibi ceza

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Denizli’nin Pamukkale ilçesinde işletilen kaçak sakatat tesisleri ile ilgili haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Virane bir kesimhaneden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekiplerinin söz konusu yerde denetim yaptığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi: