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Gündem Denizlide kaçak kesimhaneye teşvik gibi ceza
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DENİZLİ

Denizli'de kaçak sakatat işlenen kesimhane mühürlendi, 22 bin TL ceza uygulandı

Denizli'de kaçak kesimhaneye teşvik gibi ceza

Denizli'de kaçak olarak işletilen kesimhaneye zabıta ekipleri baskın düzenledi. Virane haldeki kesimhanede 8 bin 950 kilo sakatat ele geçirildi. Kurtların yuva yaptığı kesimhaneye 22 bin lira ceza kesilmesi ise büyük tepki çekti. Vatandaşların sağlığını ilgilendiren ve sık sık gündeme gelen 'kaçak kesimhaneye' kesilen cezaların boyutu caydırıcı olmak yerine, teşvik edici olma niteliği taşıyor.

Haber Merkezi DHA
Çevrede iğrenç koku yayan, kaçak sakatat tesisine ceza yağdı.
Çevrede iğrenç koku yayan, kaçak sakatat tesisine ceza yağdı.
Çevrede iğrenç koku yayan, kaçak sakatat tesisine ceza yağdı.
Çevrede iğrenç koku yayan, kaçak sakatat tesisine ceza yağdı.
Çevrede iğrenç koku yayan, kaçak sakatat tesisine ceza yağdı.
Çevrede iğrenç koku yayan, kaçak sakatat tesisine ceza yağdı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Denizli’nin Pamukkale ilçesinde işletilen kaçak sakatat tesisleri ile ilgili haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Virane bir kesimhaneden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekiplerinin söz konusu yerde denetim yaptığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

  • "Denetimde, bir vatandaşın, kullanılmayan eski ve virane bir kesimhanede sakatat işlediği tespit edilmiştir. Yapılan denetimlerde söz konusu kaçak kesimhanede sakatat olarak sadece hayvan ayağı bulunmuştur. Ayrıca işletmenin çok kötü teknik ve hijyenik şartlarda olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan onay izni olmadığı tespit edilmiştir. Bu tespitler üzerine işletmede bulunan 8 bin 950 kilo ayağın tamamı imha edilmiştir. Belediye ekiplerince işletme mühürlenmiş, Denizli il müdürlüğümüz tarafından onaysız faaliyet göstermekten 22 bin TL idari para cezası düzenlenmek üzere tutanak tutulmuştur."
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