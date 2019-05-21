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İSTANBUL

İstanbul Başakşehir'de kadınlar 'uyuşturucu satılıyor' diyerek yol kapattı

Kadınlar 'uyuşturucu satılıyor' diyerek yol kapattı

İstanbul Başakşehir'in Altınşehir Mahallesi’nde kadınlar, yol kapatma eylemi yaptı. Kadınlar, uyuşturucu satıcıları nedeniyle çocuklarını parka dahi yollayamadıklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Kadınlar, 10 dakika süren eylemin ardından ipi çözerek yolu açtı.
Kadınlar, 10 dakika süren eylemin ardından ipi çözerek yolu açtı.

Başakşehir'in Altınşehir Mahallesi Duygunay Sokak ile eski İstanbul Caddesi kesişiminde bulunan taş köprü yolunu bir ip yardımıyla kesen kadınlar, bir süre eylem yaptı. Yolun kesilmesiyle birlikte trafik oluştu.

Yolda bekleyen araçların sürücüleriyle, eylemi gerçekleştiren kadınlar arasında tartışmalar yaşandı. Kadınlar, 10 dakika süren eylemin ardından ipi çözerek yolu açtı.

Burada uyuşturucu satıyorlar, uyuyamıyoruz

  • Mahalle sakini Saadet Benli, "Çocukları okula götürüyoruz. Köprünün başında 4-5 tane uyuşturucu satıcısı. Çocukların telefonunu alıyorlar. Biz 'yapmayın etmeyin' diyoruz. 'Bak geçen gün attığımız ceset gibi sizi de atarız' diyorlar. Korkuyoruz. Ekmek peynir gibi uyuşturucu satıyorlar. Vereyim isterseniz parayı, hangi çocuğu gönderirseniz gönderin, uyuşturucuyu alsın gelsin. Bıktık. Bu kadar olmaz. Bugün eylem yaptık çünkü burada uyuşturucu satıyorlar, sabaha kadar uyuyamıyoruz, evimize giriyorlar. Hırsızlardan yatamıyoruz. Çocuklarımızı okula, parka gönderemiyoruz" dedi.

Başakşehir'de çocuk cesedi bulundu
GÜNDEM
Başakşehir'de çocuk cesedi bulundu

Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz

  • Nafiye Aslan ise, "İşten geliyordum. Saat akşam 09.00’da. Bu köprünün önünde iki kişi önüme geldi. 'Abla bize para ver' dediler. Kafaları güzel, içmişler. 20 lira verdim. Eve gidene kadar kalbim yerinden attı. Derede adam öldürdüler, kenara attılar. Can güvenliğimiz yok. Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Eroin esrar satıyorlar" diye konuştu.
  • İrem Deniz de, "Buralar gayet temizdi. Şimdi nasıl bu hale geldi bilmiyoruz. Bizim çocuklarımız burada pislik içinde yaşamak zorunda mı? Hiç kimsenin çocuğu burada büyümek istemez. Eğer biraz vicdanları varsa, şu dereye bir baksınlar, kendi çocukları acaba durabilir miydi?" ifadelerini kullandı.

Okula giderken arkamızdan geliyorlar, korkuyoruz

  • 13 yaşındaki A.Ç., ise, "Sabahları okula giderken, tip tip adamlar arkamızdan geliyorlar korkuyoruz. Şurada bir mahalle var, oradan yolumuzu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Burada oturuyorlar esrar, bira içiyorlar. Uyuşturucu satıyorlar. Ben 13 yaşındayım, bunları yaşamak zorunda değilim. Eroinin, esrarın ne olduğunu bilmiyorum ben. Bu şartlar altında yaşamak istemiyorum" şeklinde konuştu.

Başakşehir'de vatandaşlar isyan etti: Kadınlar yolu kapattı
FOTOĞRAF 13
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Altınşehir Mahallesi Duygunay Sokak ile eski İstanbul Caddesi kesişiminde bulunan taş köprü yolunu bir ip yardımıyla kesen kadınlar, bir süre eylem yaptı.
Title
Yolun kesilmesiyle birlikte trafik oluştu. Yolda bekleyen araçların sürücüleriyle, eylemi gerçekleştiren kadınlar arasında tartışmalar yaşandı. Kadınlar; 10 dakika süren eylemin ardından ipi çözerek yolu açtı.
Title
Mahalle sakini Saadet Benli, Çocukları okula götürüyoruz. Köprünün başında 4-5 tane uyuşturucu satıcısı. Çocukların telefonunu alıyorlar. Biz 'yapmayın etmeyin' diyoruz. 'Bak geçen gün attığımız ceset gibi sizi de atarız' diyorlar. Korkuyoruz. Ekmek peynir gibi uyuşturucu satıyorlar.
Title
Vereyim isterseniz parayı, hangi çocuğu gönderirseniz gönderin, uyuşturucuyu alsın gelsin. Bıktık. Bu kadar olmaz. Bugün eylem yaptık çünkü burada uyuşturucu satıyorlar, sabaha kadar uyuyamıyoruz, evimize giriyorlar. Hırsızlardan yatamıyoruz. Çocuklarımızı okula, parka gönderemiyoruz dedi.
Title
Nafiye Aslan ise, İşten geliyordum. Saat akşam 09.00'da. Bu köprünün önünde iki kişi önüme geldi. 'Abla bize para ver' dediler. Kafaları güzel, içmişler. 20 lira verdim. Eve gidene kadar kalbim yerinden attı. Derede adam öldürdüler, kenara attılar. Can güvenliğimiz yok. Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Eroin esrar satıyorlar diye konuştu.
Title
İrem Deniz de, Buralar gayet temizdi. Şimdi nasıl bu hale geldi bilmiyoruz. Bizim çocuklarımız burada pislik içinde yaşamak zorunda mı? Hiç kimsenin çocuğu burada büyümek istemez. Eğer biraz vicdanları varsa, şu dereye bir baksınlar, kendi çocukları acaba durabilir miydi? ifadelerini kullandı.
Title
13 yaşındaki A.Ç., ise, Sabahları okula giderken, tip tip adamlar arkamızdan geliyorlar korkuyoruz. Şurada bir mahalle var, oradan yolumuzu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Burada oturuyorlar esrar, bira içiyorlar. Uyuşturucu satıyorlar. Ben 13 yaşındayım, bunları yaşamak zorunda değilim. Eroinin, esrarın ne olduğunu bilmiyorum ben. Bu şartlar altında yaşamak istemiyorum ifadelerinin kullandı.
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Başakşehir'de vatandaşlar isyan etti: Kadınlar yolu kapattı
İstanbul Başakşehir'in Altınşehir Mahallesi'nde kadınlar, yol kapatma eylemi yaptı. Kadınlar, uyuşturucu satıcıları nedeniyle çocuklarını parka dahi yollayamadıklarını söyledi.
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