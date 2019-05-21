Kadınlar 'uyuşturucu satılıyor' diyerek yol kapattı

İrem Deniz de, Buralar gayet temizdi. Şimdi nasıl bu hale geldi bilmiyoruz. Bizim çocuklarımız burada pislik içinde yaşamak zorunda mı? Hiç kimsenin çocuğu burada büyümek istemez. Eğer biraz vicdanları varsa, şu dereye bir baksınlar, kendi çocukları acaba durabilir miydi? ifadelerini kullandı.