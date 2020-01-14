Kahraman başkan

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Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, su hattındaki arızayı tamir etmek için iki işçiyle birlikte yola çıktı. İki metreyi bulan kar altında 5 saat yürüyen ekip, donma tehlikesi geçirdi. Başkan ve iki çalışanı AFAD ve Jandarma ekipleri kurtardı. Tedavi altına alınan Taşgın, “Çok şükür su sorununu çözdük” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emin Taşgın
Emin Taşgın

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde arızalanan su hattını tamir etmek isteyen belediye başkanı ile iki çalışan donma tehlikesi geçirdi. Çukurca beldesine cuma günü meydana gelen arıza nedeniyle 2 gün boyunca su verilemedi. Mağduriyetlerin artmaması için harekete geçen Belediye Başkanı Emin Taşgın, pazar sabahı kepçe operatörü Ramazan Aztekin ve işçi Ramazan Gültekin ile birlikte, içme suyu hattını tamir etmek için ormanlık alana gitti.

Domaniç’in Çukurca beldesinin başkanı Emin Taşgın,canı pahasına su sorununu çözdü.

JANDARMA VE AFAD KURTARDI

Yer yer 2 metreyi bulan yoğun karda, kepçe ile ilerleyerek 13 kilometre uzaklıktaki su borusu hattındaki arızalı noktayı bulan ekip, uzun süre tamiri için çaba sarf etti. Havanın kararmasına rağmen Başkan Emin Taşgın ve 2 işçinin dönmemesi üzerine endişelenen belediyedekiler Jandarma Komutanlığı’na bilgi verdi. Ormanlık alanda yapılan aramalarda, donma tehlikesi geçiren Başkan Taşgın ile operatör Gültekin ve işçi Aztekin bulunarak Domaniç Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ARIZAYI BULMAK İÇİN 5 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

  • Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, Ilıcaksu Mahallesi’nde su arızası ihbarı olduğunu ve boru hattını tamir etmek için yola çıktıklarını ifade ederek, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Arızanın olduğu bölgeye gitmek istedik. Sabahtan Sefa köyünden gitmek istedik, fakat orada yaklaşık 3-4 metre kardan dolayı o taraftan gidemedik. Bu yüzden Çukurca beldesi mevkisinden gitmek istedik. Kepçe ile beraber gittik. Kepçe belli bir alanda kaldıktan sonra 5 kilometrelik alanı ise yürüyerek devam ettik. Burası yaklaşık olarak 4-5 saat yürüme mesafesinde. Arızayı giderdikten sonra akşam oldu. Telefonlarımızdaki şarjların bitmesinden dolayı da haber veremedik. O yüzden de irtibat kesildi. Sağ olsun 2 saat sonra ekipler ve arkadaşlar geldi. Ondan sonra ilçemizin hastanesine getirdiler. Herhangi bir sıkıntımız yok, Allah’a şükür atlattık. Suyu da sonunda akıttık. Herkesten Allah razı olsun. Arızayı bulunca, işi bitirmeden gelmek istemiyorduk. Çok şükür su sorununu çözdük ama yakınlarımızı da hayli telaşlandırmışız. Hemen gider geliriz diye yanımızda yiyecek de götürmemiştik. Açlık ve soğuktan donma pahasına halkımızın susuzluğunu çözdük.”

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