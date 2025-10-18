Kanlarında uyuşturucu çıktı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan 19 isimden 8'inde uyuşturucu, 4'ünde yeşil reçete ile temin edilen ilaç etken maddesine rastlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, 8 Ekim'de Adli Tıp Kurumuna gönderilen 19 ünlünün kan ve saç numunelerine ait analizler tamamlandı. Yapılan analizlerde Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saç örneklerinde kokain, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan örneklerinde "THC-COOH" adlı uyuşturucu madde tespit edildi.