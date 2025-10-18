Yeni Şafak
Kanlarında uyuşturucu çıktı

18/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
19 ünlü ismin 8’inin kanında uyuşturucu madde çıktı.
İstanbul’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 ünlü ismin 8’inin kanında uyuşturucu madde çıktı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan 19 isimden 8'inde uyuşturucu, 4'ünde yeşil reçete ile temin edilen ilaç etken maddesine rastlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, 8 Ekim'de Adli Tıp Kurumuna gönderilen 19 ünlünün kan ve saç numunelerine ait analizler tamamlandı. Yapılan analizlerde Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saç örneklerinde kokain, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan örneklerinde "THC-COOH" adlı uyuşturucu madde tespit edildi.

YEŞİL REÇETELİ İLAÇ KULLANAN DA VAR

Testlerde, Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter'in kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlandı.Analizlerde, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci Yamantürk'ün saç ve kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmedi. Adli Tıp Kurumu tarafından analizlere ilişkin hazırlanan raporlar, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.



