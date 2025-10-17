Yeni Şafak
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında sonuçlar belli oldu: İşte kanında uyuşturucu madde çıkan ve maddeye rastlanmayan ünlü isimlerin listesi

21:1617/10/2025, Cuma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlerle ilgili kritik analiz sonuçları kamuoyuna yansıdı. Adli Tıp Kurumu’nda alınan kan ve saç örneklerinin incelenmesiyle birlikte bazı isimlerin testlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilirken, bazı ünlülerin sonuçları tamamen temiz çıktı. İşte kanında uyuşturucu madde rastlanan ünlü isimler ile herhangi bir maddeye rastlanmaya ünlüler...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, aralarında çok sayıda ünlü ismin bulunduğu dosyada önemli gelişmeler yaşanıyor. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla ifadeleri alınan isimlerden kan ve saç örnekleri incelendi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan analizlerin ardından bazı örneklerde uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilirken, bazı ünlülerin test sonuçları negatif çıktı. Savcılığın, elde edilen raporlar doğrultusunda soruşturmanın seyrine ilişkin yeni adımlar atması bekleniyor.

Uyuşturucu madde tespit edilen ünlüler


8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.


Kanında ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler ise; Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak açıklandı. Derici, Altun ve Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı ifade edildi.


Dilan Polat

Berrak Tüzünataç

Derin Talu

Deren Talu

Birce Akalay

Kubilay Aka

Metin Akdülger

Kaan Yıldırım

Uyuşturucu madde rastlanmayan ünlüler


Kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen ve temiz çıkan ünlüler ise; Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklandı.

Duygu Özaslan Mutaf

Demet Evgar Babataş

Mert Yazıcıoğlu

Zeynep Meriç Aral

Ceren Moray Orcan

Hadise Açıkgöz

Özge Özpirinçci Yamantürk

