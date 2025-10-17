Samsun’da uyuşturucu ticareti zanlısı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan A.D., uyuşturucu ticaretinden bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.