17:5117/10/2025, Cuma
IHA
Samsun’da uyuşturucu ticareti zanlısı yakalandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan A.D., uyuşturucu ticaretinden bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.




