Rize'de uyuşturucu operasyonu: Beş zanlı tutuklandı

Rize'de uyuşturucu operasyonu: Beş zanlı tutuklandı

18:3317/10/2025, Cuma
AA
Aramada, 190,92 gram metamfetamin, 1,7 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 55 tabanca fişeği ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Aramada, 190,92 gram metamfetamin, 1,7 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 55 tabanca fişeği ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Rize'de uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucundan yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yaptıkları aramada, 190,92 gram metamfetamin, 1,7 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 55 tabanca fişeği ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 5'i ise sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.


