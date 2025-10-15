Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muş
Otogarda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Otogarda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

17:1115/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu medde ele geçirildi
Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu medde ele geçirildi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu medde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi ise tutuklandı.

Kent merkezinde bulunan otobüs terminali içerisinde faaliyet gösteren bir yazıhanede çalışan bir kişinin uyuşturucu madde sattığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliye yönelik saha çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalarda şüpheliden uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen 2 kişinin üst aramasında, 3 parça halinde toplam 10,29 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Bu kişiler hakkında TCK 191 kapsamında işlem başlatıldı.

Operasyonun devamında şüphelinin iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda ise 44 parça halinde satışa hazır toplam 204,83 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) kapsamında çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#Muş
#otogar
#uyuşturucu
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret 2026 ocak ayında ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklisi zam tablosu netleşiyor