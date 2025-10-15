Yeni Şafak
Gaziantep'te bağ evine operasyon: Bazıları toprağa gömülü halde bulundu

Gaziantep’te bağ evine operasyon: Bazıları toprağa gömülü halde bulundu

10:52 15/10/2025, Çarşamba
IHA
Gaziantep’te bağ evine operasyon
Gaziantep’te bağ evine operasyon

Gaziantep’te polis ekiplerince bir bağ evine yapılan kaçak silah operasyonunda bazıları toprağa gömülü halde 4 tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gümrük kaçağı silah operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir bağ evine baskın düzenlendi.

Bağ evinde yapılan aramalarda bazıları valizlerle toprağa gömülü halde 2 adet otomatik tüfek, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Olayla geniş çaplı ilgili soruşturma sürüyor.




