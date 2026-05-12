Kapadokya Gastronomi Festivali 15–16 Mayıs’ta Mustafapaşa’da

“Yerel Miras, Yıldızlı Sofralar” temasıyla düzenlenecek festival; Kapadokya’nın kadim mutfak kültürünü, yerel üretim birikimini ve Mustafapaşa’nın eşsiz tarihî dokusunu iki gün boyunca ziyaretçilerle buluşturacak.

2021 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından “Dünyanın En İyi Turizm Köyü” seçilen Mustafapaşa, Türkiye’de bir üniversiteye ev sahipliği yapan tek belde olma özelliğini de taşıyor. Tarihî taş konakları, meydanları, sokakları, bağcılık geleneği, mutfak hafızası ve çok katmanlı kültürel yapısıyla Mustafapaşa, festival süresince gastronominin, kültürün ve buluşmanın merkezi olacak.

Kapadokya Gastronomi Festivali, Kapadokya Üniversitesinin 2022 yılından bu yana sürdürdüğü gastronomi odaklı çalışmaların devamı niteliğinde düzenleniyor. 2022’de “Bir Başka Kapadokya” temasıyla başlayan bu yolculuk, 2023’te Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde ve hamiliğinde başlayan Türk Mutfağı Haftası’nın bir parçası olmuş; 2024’te “Kapadokya’da Bahar Sofraları” temasıyla zenginleşmiş, 2025’te ise yine Sayın Hanımefendinin katılımı ile geniş bir görünürlük elde etmiştir.

İki gün sürecek festival kapsamında Kapadokya Yerel Üretici Pazarı, Kapadokya’nın Yıldızları Stantları, Tematik Toplantılar, Gastronomi Sahnesi, Mustafapaşa Lezzet Rotası ve Yemek Yarışmaları gerçekleştirilecektir. Mustafapaşa’nın farklı noktalarına yayılan etkinlikler, katılımcılara çok yönlü bir deneyim sunacaktır.

Festival süresince ziyaretçiler, Kapadokya Yerel Üretici Pazarı’nda yerel üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin ürünlerine ulaşabilecek; Kapadokya’nın Yıldızları Stantları’nda ise Michelin Rehberi’nde yer alan Kapadokyalı şeflerin hazırladığı lezzetleri deneyimleyebilecektir.

Mustafapaşa Meydanı’nda kurulacak Gastronomi Sahnesi, festival boyunca Kapadokya’dan ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden ünlü şefleri, gastronomi uzmanlarını ve sanatçıları ağırlayacaktır. Söyleşiler, canlı müzik dinletileri, konserler, sürpriz etkinlikler ve performanslar ile tarih, bağcılık ve sürdürülebilirlik ekseninde düzenlenecek seminerler, ziyaretçilere zengin bir festival deneyimi sunacaktır. Festival kapsamında sanatçı Hande Ünsal da 16 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Mustafapaşa Meydanı’nda sahne alacaktır.

Mustafapaşa Lezzet Rotası üzerindeki duraklarda ikram edilecek yerel tatlar, ziyaretçilere Kapadokya’nın mutfak hafızasını yerinde keşfetme imkânı sağlayacaktır. Yemek Yarışmaları ise mutfak tutkunlarını aynı heyecan etrafında buluşturarak festivale dinamizm ve heyecan kazandıracaktır.

Festival boyunca sunulan menülerde en düşük karbon ayak izi hedefi esas alınacak; üretimden tüketime kadar tüm süreçlerde çevresel etkiyi azaltmaya yönelik uygulamalar hayata geçirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Kapadokya Alan Başkanlığı, TGA, Ahiler Kalkınma Ajansı, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası, Mustafapaşa Belediyesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Kapadokya Aşçılar Derneği’nin paydaşlığı ve destekleriyle gerçekleştirilecek festivale, Kapadokya’nın lezzetini, kültürünü ve hikâyesini yerinde deneyimlemek isteyen herkes davetlidir.







