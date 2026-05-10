Kültür varlığı kaçakçılığına karşı Türk dünyası tek masada: Gaziantep Deklarasyonu'nu kabul edildi

12:4110/05/2026, Pazar
Türk devletleri, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Gaziantep Deklarasyonu"nu kabul etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz açıklamada bulundu.
Türk devletleri, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Gaziantep Deklarasyonu"nu kabul etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde, Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerinin katkılarıyla 27-30 Nisan'da Gaziantep'te "Türk Kültür Mirası Stratejik İş Birliği Konferansı ve Teknik Çalıştayı" düzenlendi.


Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ile gözlemci üye olarak Macaristan ve Türkmenistan'ın katıldığı, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) temsilcilerinin de yer aldığı çalıştayın ardından "Gaziantep Deklarasyonu" kabul edildi.

Deklarasyonla, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.


Sınır aşan suç


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, AA muhabirine, bu tür çalışmaların uluslararası işbirliklerine katkı sağladığını söyledi.


Kültür varlığı kaçakçılığının sınır aşan suçlardan olduğuna dikkati çeken Boz, ülkeler arası işbirliğinin önemine işaret etti.


Boz, Türk devletleriyle ortak hareket etmenin süreci güçlendireceğini belirterek, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.


Türkiye'nin bu alanda birçok ülkeyle işbirliği yürüttüğünü anlatan Boz, Avrupa ve Balkan ülkeleriyle de ortak çalışmalar yapıldığını vurguladı.


Gaziantep deklarasyonu


Program kapsamında kabul edilen deklarasyonda kültür mirasının korunmasının ortak sorumluluk olduğu vurgulandı.


Deklarasyonda kültür varlıklarına yönelik yasa dışı faaliyetlerin yalnızca suç değil aynı zamanda ortak hafızaya yönelik tehdit olduğu ifade edildi.


Ülkeler arasında eş güdüm, bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirme çalışmalarının artırılması gerektiğinin altı çizilen deklarasyonda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi için çağrı yapıldı.


