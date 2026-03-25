Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nevşehir
Kapadokya'yı bayramda 57 bin 988 turist ziyaret etti

Kapadokya'yı bayramda 57 bin 988 turist ziyaret etti

14:3925/03/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Paşabağları Ören Yeri 13 bin 343, Kaymaklı Yeraltı Şehri 10 bin 690, Derinkuyu Yeraltı Şehri ise 7 bin 817 ziyaretçiyi ağırladı.
Paşabağları Ören Yeri 13 bin 343, Kaymaklı Yeraltı Şehri 10 bin 690, Derinkuyu Yeraltı Şehri ise 7 bin 817 ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 57 bin 988 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. Tatil süresince en fazla ziyaret edilen nokta Göreme Açık Hava Müzesi oldu.

Müze, bayram tatilinde 15 bin 321 yerli ve yabancı turisti ağırladı. Bölgedeki diğer önemli turizm merkezlerinden Paşabağları Ören Yeri 13 bin 343, Kaymaklı Yeraltı Şehri 10 bin 690, Derinkuyu Yeraltı Şehri ise 7 bin 817 ziyaretçiyi ağırladı.

Bölgede bulunan diğer müze ve ören yerleriyle birlikte toplam ziyaretçi sayısı, bayram tatilinde 57 bin 988 olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, bayram tatilinde yaşanan yoğunluğun Kapadokya turizmine olan ilgiyi bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

#Türkiye
#Kapadokya
#Ramazan Bayramı
#Paşabağları Ören Yeri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
