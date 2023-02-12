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Katar Emiri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye hareket etti

Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye hareket ettiğini duyurdu.

11:17 . 12/02/2023 Pazar
AA
Türkiye Katar

Türkiye Katar

Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye hareket ettiğini duyurdu.


Ayrıntılar geliyor...




#Deprem
#Katar
#Türkiye
2 saat önce
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Katar Emiri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye hareket etti
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