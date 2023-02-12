Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşıyla deprem bölgesinde: İyi komşuluk böyle günde belli olur

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Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile deprem bölgesinde
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremler nedeniyle Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı taşıyan özel uçak, Adana Şakirpaşa Havalimanı'na indi.
Dendias'ı burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.
Bakanlar, havalimanında basına kapalı görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (solda), bölgeye gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias (sağda) ile birlikte, depremlerden etkilenen Hatay'da helikopterle incelemelerde bulundu.
Dendias'ın, deprem bölgelerini ziyaret etmesinin, Yunanistan'ın ve Yunan halkının Türkiye ile olan dayanışmasını gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, deprem meydana geldikten sonra Türkiye'yi ilk arayan ve yardım teklifinde bulunan ülkelerden birinin de Yunanistan olduğunu vurguladı.
Yunanistan'ın gönderdiği arama kurtarma ekibini ziyaret ettiğini ve teşekkür ettiğini aktaran Çavuşoğlu, söz konusu ekiplerin, geldikleri andan itibaren 7 gün 24 saat esasıyla burada çaba sarf ettiğini dile getirdi.
1999'da yaklaşık bir ay arayla hem Türkiye'de hem Yunanistan'da deprem yaşandığını hatırlatan Çavuşoğlu, önce Yunanistan'ın Türkiye'nin yardımına koştuğunu daha sonra da Türkiye'nin Yunanistan'a yardım ettiğini anımsattı.
O zaman bunu sade bir Türk vatandaşı olarak söylediğini, bugün de Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak aynı düşüncede olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: