​Kayıp operatör için seferberlik

Düzce’yi vuran sel sularına müdahale ederken sel sularına kapılıp kaybolan kepçe operatörü Okan Bayrak’ı arama çalışmaları son hız devam ediyor. Havadan ve karadan devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü “Tek temennimiz Okan kardeşimize bir an önce ulaşmak” dedi.

Düzce

TÜM KADEMELER GÖREVDE

Düzce’de hafta başında etkili olan sağanak yağış şehrin dört bir yerinde taşkınlara neden olmuştu. Üçköprü köyünde taşkını engellemek için yoğun bir çalışma sarf eden kepçe operatörü Okan Bayrak, kullandığı iş makinası devrilmesiyle sel sularına kapılmıştı. İş makinası kaybolduktan 17 saat sonra bulunurken operatör Okan Bayrak’a ise ulaşılamamıştı. Kayıp Bayrak’ı bulabilmek için 5 gündür yoğun bir faaliyet yürütüldüğünü ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, devletin tüm kademelerinin kayıp kepçe operatörünü bulmak için seferber edildiğini belirtti.

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CANINI ORTAYA KOYDU

Başkan Özlü şunları söyledi: “Üçköprü köyünde arkadaşımız bizlerin can güvenliği için hayatı pahasına göreve çıkarak sel sularına müdahale ederken kayboldu. Devletimiz Okan kardeşimizi bir an önce bulmak için seferber olmuş durumda. Canını ortaya koyarak çalışan kardeşimiz 5 gündür kayıp. Bizim İtfaiye ekiplerimiz de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Tek temennimiz kayıp kardeşimizi bulmak.” Öte yandan arama kurtarma çalışmaları kapsamında, İtfaiye, dalgıç polisler, jandarma arama kurtarma, AFAD ile arama kurtarma derneklerinin dalış ekipleri hem karadan hem de dereden arama çalışmalarına sürdürüyor.”