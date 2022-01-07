Kazakistan için diplomasi adımı: Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü toplanacak

Bakan Kurum: CHP’nin karanlık Orta Çağ zihniyeti yeniden hortladı

İstanbul'da KONSİAD tarafından düzenlenen “Konya Tanıtım Günleri” programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'nin karanlık Orta Çağ zihniyetinin yeniden hortladığını belirtti. Bakan Kurum, 'Onlar, o karanlık çağın ecdadımız tarafından kapatılmasına tahammül edemiyorlar. İstanbul'un fethini hazmedemeyenler, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Neymiş, çocuklarımızın Kur'an öğrenmesi Orta Çağ zihniyetiymiş. Fatih'in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, millî ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler.' dedi.

