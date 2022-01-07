Kazakistan için diplomasi adımı: Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü toplanacak

Kazakistan'da yaşanan olaylara ilişkin son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'a desteğimizi yineledi.
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NDAN FLAŞ KARAR
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek. Toplantıda kritik kararlar alınması bekleniyor. Teşkilat daha önce, 'Desteğe hazırız.' açıklaması yapmıştı.