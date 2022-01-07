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POLİTİKA

Kazakistan için diplomasi adımı: Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü toplanacak

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan’a desteğimizi yineledi.

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Haber Merkezi DHA
Kazakistan için diplomasi adımı: Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü toplanacak
Kazakistan'da kaos devam ediyor.

Kazakistan'da yaşanan olaylara ilişkin son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'a desteğimizi yineledi.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NDAN FLAŞ KARAR

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek. Toplantıda kritik kararlar alınması bekleniyor. Teşkilat daha önce, 'Desteğe hazırız.' açıklaması yapmıştı.

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