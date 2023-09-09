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Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li belediye başkanını iteledi

Partisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları, CHP liderine yaklaşan CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı iteleyerek alandan uzaklaştırdı. Arslan, kendisine yapılan muameleye, "Bu nasıl korumalık ben de bu partinin belediye başkanıyım" diyerek isyan etti. Yaşananlar sırasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü.

Hüseyin Berk
20:45 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP'li Edremit Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından Anıtkabir'de itelendi.

CHP'li Edremit Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından Anıtkabir'de itelendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 81 ilden gelen 1922 kişi ile Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li belediye başkanını iteledi

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu, ayrıldığı sırada yanında yer alan CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan korumalar tarafından alandan uzaklaştırıldı.



"Ben de bu partinin belediye başkanıyım"

FOX TV'de yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'nun elini tuttuğu için korumaları tarafından itilen Arslan,
"Bu nasıl korumalık ben de bu partinin belediye başkanıyım"
diyerek isyan etti.

Özgür Özel araya girdi

Yaşananlar sırasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#Anıtkabir
#CHP
#Edremit
#Selman Hasan Arslan
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