CHP'li Edremit Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından Anıtkabir'de itelendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 81 ilden gelen 1922 kişi ile Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.
Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li belediye başkanını iteledi
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu, ayrıldığı sırada yanında yer alan CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan korumalar tarafından alandan uzaklaştırıldı.
"Ben de bu partinin belediye başkanıyım"
Özgür Özel araya girdi
Yaşananlar sırasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü.