CHP'li Eren Erdem'den 'Erdoğan'ı örnek alıyoruz' itirafı: Çok sadık bir planı ve çok güçlü bir siyaset yapma şekli var bizim de ihtiyacımız olan bu

Seçimlerden hüsranla ayrılan CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa talepleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde İzmir'deki CHP kongresi karışmış, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Tuncay Özkan'a sert ifadelerle yüklenilmişti. Bu kez aynı durum İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, Eren Erdem'in Divan Başkanlığını yaptığı Çekmeköy Kongresinde bir konuşma yaptı. Seçim mağlubiyetinin ardından Kılıçdaroğlu tarafından parti içindeki medya ve basın işlerinin başına getirilen Eren Erdem'e zehir zemberek sözlerle yüklenen Kip, "Sizin varlığınız adil değil. Biraz daha sert konuşayım sizin varlığınız benim için meşru değil." dedi. Kip son olarak, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak isteyen yönetime ve Eren Erdem'e yönelik, "Dolayısıyla bakın size söylüyorum sayın örgüt, bu partinin sokağını bilmeyen, külünü yutmayan, içimizden çıkanları seçtirmeyecekseniz CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir." ifadelerini kullandı.