CHP'li Eren Erdem'den 'Erdoğan'ı örnek alıyoruz' itirafı: Çok sadık bir planı ve çok güçlü bir siyaset yapma şekli var bizim de ihtiyacımız olan bu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem
Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Sandıktan aldığı yenilgi sonrasında partisi tarafından hedef tahtasına konan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp 'göreve devam' mesajı verdi. Partide değişim tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, gazeteci Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında, 'seçimi neden kaybettiklerine ilişkin' kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.