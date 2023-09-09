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CHP'li Eren Erdem'den 'Erdoğan'ı örnek alıyoruz' itirafı: Çok sadık bir planı ve çok güçlü bir siyaset yapma şekli var bizim de ihtiyacımız olan bu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, seçimi neden kaybettiklerine ilişkin kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sadık bir planı ve güçlü bir siyaset anlayışı olduğunu belirten Erdem, "Bizim de ihtiyacımız bu" diye konuştu.

Hüseyin Berk
19:57 . 9/09/2023 Saturday
Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Sandıktan aldığı yenilgi sonrasında partisi tarafından hedef tahtasına konan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp 'göreve devam' mesajı verdi. Partide değişim tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, gazeteci Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında, 'seçimi neden kaybettiklerine ilişkin' kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.



"Kılıçdaroğlu gitse bile 'Kılıçdaroğlu doktrini' kendisini sürdürmelidir"

Seçimlerden önce yaptırdıkları anketlerde en az yüzde 60 oy aldıklarını belirten Erdem,
"CHP, bugün kazandığı mevzii terk etmemelidir. Kılıçdaroğlu gitse bile, bıraksa bile 'Kılıçdaroğlu doktrini' kendisini sürdürmelidir"
diye konuştu.

CHP'li Eren Erdem'den 'Erdoğan'ı örnek alıyoruz' itirafı: Çok güçlü bir siyaset yapma şekli var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sadık bir planı ve güçlü bir siyaset anlayışı olduğunu belirten Erdem,
"Bizim de ihtiyacımız bu"
dedi.
"İktidar yolculuğu büyük kadroların, büyük planların eseridir."
diyen Erdem,
"Erdoğan’ı başarılı kılan budur."
ifadelerini kullandı.

CHP'nin Çekmeköy'deki kongresinde Eren Erdem'e tepki: CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir
CHP'nin Çekmeköy'deki kongresinde Eren Erdem'e tepki: CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir

Seçimlerden hüsranla ayrılan CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa talepleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde İzmir'deki CHP kongresi karışmış, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Tuncay Özkan'a sert ifadelerle yüklenilmişti. Bu kez aynı durum İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, Eren Erdem'in Divan Başkanlığını yaptığı Çekmeköy Kongresinde bir konuşma yaptı. Seçim mağlubiyetinin ardından Kılıçdaroğlu tarafından parti içindeki medya ve basın işlerinin başına getirilen Eren Erdem'e zehir zemberek sözlerle yüklenen Kip, "Sizin varlığınız adil değil. Biraz daha sert konuşayım sizin varlığınız benim için meşru değil." dedi. Kip son olarak, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak isteyen yönetime ve Eren Erdem'e yönelik, "Dolayısıyla bakın size söylüyorum sayın örgüt, bu partinin sokağını bilmeyen, külünü yutmayan, içimizden çıkanları seçtirmeyecekseniz CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir." ifadelerini kullandı.




#Eren Erdem
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Recep Tayyip Erdoğan
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