Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı Melek Çetinkaya FETÖ'cülerin Fransa'da gerçekleştirdiği eylemlere katıldı

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde ağırladığı Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, Fransa'da FETÖ'cülerin gerçekleştirdiği eylemlerde ortaya çıktı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda Sultanbeyli dosyası kapsamında yargılanan askeri öğrencilere verilen müebbet hapis cezasını bozmuş, kararın ardından darbe girişimine katılan 66 eski askeri öğrenci tahliye edilmişti.
Yurt dışına kaçtılar
Cezaevinden çıkan isimlerden biri de Taha Furkan Çetinkaya olmuştu. Çetinkaya, annesi Melek Çetinkaya ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.
Kılıçdaroğlu’nun makamında ağırlayıp sarıldığı FETÖ’cü Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya daha sonra yasadışı yollar kullanarak Yunanistan’a kaçtı. Annesi Melek Çetinkaya ise normal yollarla yurtdışına çıkış yaptı.
Fransa'daki FETÖ eyleminde ortaya çıktı
Melek Çetinkaya, Fransa'da FETÖ'cülerin gerçekleştirdiği eylemlerde ortaya çıktı. Strazburg'ta AİHM'in önünde örgüte destek için toplanıp eylem yapan gruba katılan Çetinkaya, yaptığı konuşmada Türkiye'yi karaladı.