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Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı Melek Çetinkaya FETÖ'cülerin Fransa'da gerçekleştirdiği eylemlere katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı 15 Temmuz darbe girişimi davasında hüküm giyen ve ardından Yargıtay kararıyla serbest kalan Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, Fransa'da FETÖ'cülerin gerçekleştirdiği eylemlere katıldı. Eylem alanından bir video paylaşan Melek Çetinkaya, yaptığı konuşmada Türkiye'yi karaladı.

15:44 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde ağırladığı Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, Fransa'da FETÖ'cülerin gerçekleştirdiği eylemlerde ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde ağırladığı Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, Fransa'da FETÖ'cülerin gerçekleştirdiği eylemlerde ortaya çıktı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda Sultanbeyli dosyası kapsamında yargılanan askeri öğrencilere verilen müebbet hapis cezasını bozmuş, kararın ardından darbe girişimine katılan 66 eski askeri öğrenci tahliye edilmişti.

Yurt dışına kaçtılar

Cezaevinden çıkan isimlerden biri de Taha Furkan Çetinkaya olmuştu. Çetinkaya, annesi Melek Çetinkaya ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu’nun makamında ağırlayıp sarıldığı FETÖ’cü Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya daha sonra yasadışı yollar kullanarak Yunanistan’a kaçtı. Annesi Melek Çetinkaya ise normal yollarla yurtdışına çıkış yaptı.



Fransa'daki FETÖ eyleminde ortaya çıktı

Melek Çetinkaya, Fransa'da FETÖ'cülerin gerçekleştirdiği eylemlerde ortaya çıktı. Strazburg'ta AİHM'in önünde örgüte destek için toplanıp eylem yapan gruba katılan Çetinkaya, yaptığı konuşmada Türkiye'yi karaladı.

"Fetullah Gülen'e terörist diyemem" demişti

Melek Çetinkaya, yaklaşık 4 yıl önce Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda
"Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum"
demişti.

#Melek Çetinkaya
#FETÖ
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Taha Furkan Çetinkaya
7 dakika önce
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