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Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı FETÖ'cü öğrenci Yunanistan'a kaçtı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun makamında ağırlayıp sarıldığı FETÖ’cü Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya'nın yasadışı yollar kullanarak Yunanistan’a kaçtığı öğrenildi. Çetinkaya'nın annesinin ise normal yollarla yurtdışına çıkış yaptığı öğrenildi.

16:37 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu ile FETÖ'cü öğrenci

Kılıçdaroğlu ile FETÖ'cü öğrenci

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun makamında ağırladığı ve sarıldığı FETÖ'cü Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya, yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçtı. Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya’nın ise normal yollardan yurtdışına çıkış yaptığı açıklandı.


"FETULLAH GÜLEN'E TERÖRİST DİYEMEM" DEMİŞTİ


Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, yaklaşık 4 yıl önce Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" demişti.


KILIÇDAROĞLU TAM DESTEK VERMİŞTİ



Gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce tahliye edilen Taha Furkan Çetinkaya ile ve FETÖ elebaşı Gülen'e terörist diyemeyeceğini söyleyen annesi Melek Çetinkaya ile görüşmüştü. Melek Çetinkaya görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurarak paylaşımına şu notu düşmüştü:


''Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan askeri öğrencileri ve erleri konuştuk. Mücadeleye devam.''

#Kılıçdaroğlu
#FETÖ
#destek
#Hava Harp Okulu
1 saat önce
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Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı FETÖ'cü öğrenci Yunanistan'a kaçtı
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