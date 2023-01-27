CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun makamında ağırladığı ve sarıldığı FETÖ'cü Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya, yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçtı. Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya’nın ise normal yollardan yurtdışına çıkış yaptığı açıklandı.

Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, yaklaşık 4 yıl önce Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" demişti.