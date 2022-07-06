Darbeci oğlu tahliye olan Melek Çetinkaya: 15 Temmuz’u unutturmayacaklara ben de bu utancı unutturmayacağım 15 Temmuz darbe girişimi davasında hüküm giyen ve ardından Yargıtay kararıyla serbest kalan askeri öğrenciler arasında bulunan Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, FETÖ'nün internet sitesi Kronos'a röportaj verdi. Çetinkaya, "15 Temmuz’u unutturmayacaklara ben de bu utancı unutturmayacağım" diyerek tehdit savurdu. Melek Çetinkaya daha önce de FETÖ elebaşı Gülen’e 'terörist’ diyemeyeceğini söylemişti.

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