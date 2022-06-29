Gündem Kılıçdaroğlu FETÖ elebaşı Gülene terörist diyemeyeceğini söyleyen Melek Çetinkaya ve oğlu Taha Furkan Çetinkayayı kabul etti
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu FETÖ elebaşı Gülen'e terörist diyemeyeceğini söyleyen Melek Çetinkaya ve oğlu Taha Furkan Çetinkaya'yı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi davasında hüküm giyen ve ardından Yargıtay kararıyla serbest kalan askeri öğrenciler arasında bulunan Taha Furkan Çetinkaya'yı kabul etti. Taha Furkan Çetinkaya'ya üç yıl önce FETÖ elebaşı Gülen'e terörist diyemeyeceğini söyleyen annesi Melek Çetinkaya da eşlik etti. Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Melek Çetinkaya paylaşımına, "Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan askeri öğrencileri ve erleri konuştuk. Mücadeleye devam." notunu düştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu FETÖ elebaşı Gülene terörist diyemeyeceğini söyleyen Melek Çetinkaya ve oğlu Taha Furkan Çetinkayayı kabul etti
FETÖ'ye güzellemeler dizen Melek Çetinkaya'nın paylaştığı fotoğraf

Yargıtay, 15 Temmuz hain darbe girişimi ardından 66 askeri öğrenciye verilen müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay'ın kararının ardından Silivri Cezaevi'nden tahliyeler yapıldı. Tahliye edilen isimlerden biri de Taha Furkan Çetinkaya oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAM DESTEK

Gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tahliye edilen Taha Furkan Çetinkaya ile ve FETÖ elebaşı Gülen'e terörist diyemeyeceğini söyleyen annesi Melek Çetinkaya ile görüştü. Melek Çetinkaya görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurarak paylaşımına şu notu düştü:

Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan askeri öğrencileri ve erleri konuştuk. Mücadeleye devam.

"FETULLAH GÜLEN'E TERÖRİST DİYEMEM" DEMİŞTİ

Tahliye edilen Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, 3 yıl önce Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" demişti.

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