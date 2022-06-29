Kılıçdaroğlu FETÖ elebaşı Gülen'e terörist diyemeyeceğini söyleyen Melek Çetinkaya ve oğlu Taha Furkan Çetinkaya'yı kabul etti

Yargıtay, 15 Temmuz hain darbe girişimi ardından 66 askeri öğrenciye verilen müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay'ın kararının ardından Silivri Cezaevi'nden tahliyeler yapıldı. Tahliye edilen isimlerden biri de Taha Furkan Çetinkaya oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAM DESTEK

Gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tahliye edilen Taha Furkan Çetinkaya ile ve FETÖ elebaşı Gülen'e terörist diyemeyeceğini söyleyen annesi Melek Çetinkaya ile görüştü. Melek Çetinkaya görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurarak paylaşımına şu notu düştü:

Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan askeri öğrencileri ve erleri konuştuk. Mücadeleye devam.

Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na @kilicdarogluk Teşekkür ziyareti yaptık.Hapishanede kalan Askeri öğrencileri ve Erleri konuştuk.Mücadeleye devam.@AvTuranAydogan @GulizarBicer #AskeriÖğrencilerMasumdur @TSKGnkur @TCYargitay pic.twitter.com/57TjDcElsN REKLAM June 29, 2022

"FETULLAH GÜLEN'E TERÖRİST DİYEMEM" DEMİŞTİ

Tahliye edilen Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, 3 yıl önce Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" demişti.

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