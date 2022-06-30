FETÖ'yü bağrına bastı

251 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişimine sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal bir adım geldi. Kılıçdaroğlu, Yargıtay kararıyla cezaevinden çıkan FETÖ’cü eski askeri öğrenci Taha Furkan Çetinkaya ve annesi Melek Çetinkaya ile görüştü. Yargıtay 3. Ceza Dairesi 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda Sultanbeyli dosyası kapsamında yargılanan askeri öğrencilere verilen müebbet hapis cezasını bozmuş, kararın ardından darbe girişimine katılan 66 eski askeri öğrenci tahliye edilmişti. Cezaevinden çıkan isimlerden biri de Taha Furkan Çetinkaya’ydı.

Melek Çetinkaya bu fotoğrafı, “Desteğini esirgemeyen Kılıçdaroğlu’na teşekkür ettik. Hapishanede kalan askeri öğrencileri ve erleri konuştuk. nMücadeleye devam” notuyla paylaştı.

ODA ODA DOLAŞTILAR

Annesi Melek Çetinkaya ve avukatlarıyla dün TBMM’ye gelen Taha Furkan Çetinkaya oda oda dolaştı. Çetinkayalar ilk olarak CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Turan Aydoğan’la görüştü. Aydoğan, ziyarete ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından “Yıllardır adalet mücadelesi veren konuklarım vardı. Yargıtay’ın 66 Hava Harp Okulu öğrencisi hakkındaki tahliye kararından sonra Melek Çetinkaya’yı, özgürlüğüne kavuşan oğlu Furkan Çetinkaya’yı, Av. Özge Kartal ve Kıymet Göçer’i TBMM’deki ofisimizde ağırladık. Adalet arayışımız sürecek” notuyla paylaştı.

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KHK’CI BAŞKANA ZİYARET

FETÖ’cü askeri öğrenciyle annesi daha sonra KHK’lılara destek toplantıları yapan heyetin başkanı, CHP’nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’yla görüştü. Karaca bu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından “Tahliye kararının ardından annesi Melek Çetinkaya ve avukatı ile birlikte teşekkür ziyaretleri gerçekleştiren askeri öğrencilerden Furkan ve ailesine nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU’NA TEŞEKKÜR

FETÖ’cüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştü. Kılıçdaroğlu, FETÖ’cü Furkan Çetinkayı’yı, 15 Temmuz’da FETÖ’cülerin bombaladığı gazi Meclisteki odasında kucaklayıp bağrına bastı. Aileyle uzun uzun sohbet eden Kılıçdaroğlu, ardından da birlikte objektiflere poz verdi. Ziyarete ilişkin fotoğrafı Melek Çetinkaya, “Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan askeri öğrencileri ve erleri konuştuk. Mücadeleye devam” mesajıyla paylaştı.

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İYİ PARTİ’DEN DESTEK

Furkan Çetinkaya ve annesi Melek Çetinkaya’nın TBMM’deki son durağı İYİ Parti oldu. Çakinkayalar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ile görüştü. Melek Çetinkaya, sosyal medya hesabından İYİ Partili Usta’ya şöyle teşekkür etti: “Vekilimiz Erhan Usta ile hapishanedeki askeri öğrenci ve erleri tekrar görüştük. Desteği için çok teşekkür ederiz.”

Darbeden haberleri vardı

Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cülerle kucaklaşması, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ile gazileri derinden yaraladı. 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Sedat Ayyıldız, Türkiye’deki kripto FETÖ’cülerin sürekli askeri öğrenciler konusunu gündeme getirdiğini belirterek şunları kaydetti: “Askeri öğrencilerle ilgili davaların başından itibaren Türkiye’de kripto FETÖ’cü bir lobi sürekli kara propaganda yürütüyor. Askeri öğrencilerin bu işten hiçbir şekilde haberinin olmadığını iddia ederek bunların bırakılmasını ve hiçbir suçlarının olmadığını ifade ediyorlar. Oysa ortada çok açık ve net bir gerçek var. Bu askeri öğrenciler darbeye bilinçli şekilde isteyerek katılmıştır. Bunlar Yalova’da eğitimdeyken 15 Temmuz günü listeler belirlenerek otobüslere dolduruluyor, görev yerlerine sevk ediliyorlar. Ordunun yönetime el koyduğu, görev yerlerine gidecekleri açıklanmış. Daha sonra otobüslere mühimmat doldurulmuş. Görev yerlerine gidememelerinin tek sebebi yolların kesilmesi ve trafikte kalmaları. Sabah 08.30’a kadar direniyor, darbenin başarısız olduğu anlaşılınca teslim oluyorlar. Yargıtay nasıl oluyorsa, ‘bunların darbeden haberi yoktu’ sonucuna ulaşıyor. Bu kararın kabul edilebilir bir yönü yok. İtirazlar yapılacak.

O hâlâ FETÖ sanığı

Yargıtay kararında “Darbe girişiminden önceden haberleri yoktu” diyerek askeri öğrenciler hakkında “Anayasa’yı ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırdı. Kılıçdaroğlu’nun kuçakladığı Furkan Çetinkaya başta olmak üzere diğer öğrencilerin “FETÖ üyeliğinden aldığı cezalar” bozulmadı. Ayrıca hukuk süreci de henüz tamamlanmadı. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nin FETÖ’cü askeri öğrenciler hakkında verdiği müebbet hapis cezası kararına direnmesi durumunda, son kararı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu verecek.

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3 bin mermiyle geldiler

Kılıçdaroğlu’nun kucakladığı eski askeri öğrenciler, darbeye iştirak etmek için 3 bin G3 mermisiyle İstanbul’a gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, söz konusu askeri ögrencilerin Yalavo’dan İstanbul’a nasıl geldikleri detaylıca anlatıldı. Hava Harp Okulu Komutanı Albay Hüseyin Ergezen’in Binbaşı Gazi Odacı’yı arayıp “Harekete geçin” talimatı verdiği gün şunlar yaşandı: “Yat içtiması sonrası çadırlarda bulunan askeri öğrenciler içtima alanına çağırıldı. İçtima alanında isimleri belirlenen askeri öğrenciler otobüse binerek yola çıktı. Otobüse içinde 3 bin G3 mermisi bulunan 3 sandık getirildi. Bu G3 mermileri askeri öğrenci olan sanıklara dağıtıldı. (..) Sultanbeyli’ye geldiklerinde vatandaşlar yolu trafiğe kapatınca ilerleyemediler. Sanıkların müdahalesi sonucu emniyet görevlileri sivil vatandaşlar yaralandı. Sanıklar eylemlerini aynı gün sabah vaktine kadar devam ettirdi. Emniyet görevlilerince sanıklar silah, mühimmat ve malzemeleriyle birlikte etkisiz hale getirildi.”





Hainler otobüsü

15 Temmuz’un 6’ncı yıldönümü yaklaşırken, FETÖ ihanete devam ediyor. Askeri okullar kapatıldıktan sonra örgütle iltisaklı oldukları gerekçesiyle tutuklanan ya da cezaevinden tahliye olan FETÖ’cü eski askeri öğrenciler “Mavi Otobüs” adlı bir belgesel hazırladı. FETÖ’cüler, skandal belgeseli Twitter’daki “Askeri öğrenci komitesi” adlı hesaptan 15 Temmuz’da yayınlamaya hazırlanıyor. Ardışık aramaya takılan, FETÖ’nün mahrem imamlarıyla irtibatlı olan FETÖ’cü eski askeri öğrenciler, darbe girişimine katılmak için kışlalarından mavi otobüslerle meydanlara çıkmıştı. Belgeselin skandal tahliyelerden hemen sonra 15 Temmuz’un yıldönümünde yayınlanacak olması, akıllara derin soru işaretleri getirdi.

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