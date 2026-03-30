Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Kocaeli'nin can damarı olan Yuvacık Barajı yüzde 93 doldu kapaklar açıldı

22:1330/03/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
51 milyon metreküp kapasitesi olan Yuvacık Barajı'nda an itibarıyla 47 milyon 65 bin metreküp su bulunuyor.
Yurt geneliyle birlikte Kocaeli'de de son günlerde etkili olan yağışlar Yuvacık Barajı’nın doluluk oranını artırdı. Şehrin can damarı olan barajda son yağışların ardından doluluk oranı yüzde 93 olarak ölçüldü. Tam kapasite doluluğa yaklaşması nedeniyle barajın kapakları açıldı.

Kocaeli’de içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda son yağışların ardından doluluk oranı yüzde 93 olarak ölçüldü. Barajın tam kapasite doluluğa yaklaşması ve yeni yağışların beklenmesinden dolayı kapaklar açılarak, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı.

Geçtiğimiz yılın son aylarında etkili olan kuraklık, Kocaeli’nin can damarı olan Yuvacık Barajı’nda su seviyesini kritik sınıra getirmişti. Barajdaki doluluk oranı kasım ayında yüzde 6’ya, aralık ayında ise son yılların en düşük seviyesi olan yüzde 3’e kadar gerilemişti. Kış mevsimiyle birlikte havzada etkili olan kar ve sağanak yağışlar, barajdaki su seviyesini hızla yukarı taşıdı.

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı, son yağışlarla yüzleri güldürdü. Bugün yapılan ölçümlerde barajın doluluk oranının yüzde 93’e yükseldiği belirlendi. 51 milyon metreküp kapasitesi olan barajda an itibarıyla 47 milyon 65 bin metreküp su bulunuyor. Doluluğun yüzde 93’ü bulmasından ve yeni yağışların beklenmesinden dolayı barajın kapakları açılarak, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı.



#Kocaeli
#Yuvacık Barajı
#Yağmur
#Yağış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kosova - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç için geri sayım