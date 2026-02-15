Körfezray’da çalışmalar 4 TBM ile hız kazandı

Kocaeli’nin ulaşımına konfor ve rahatlık katacak olan, ilimizde tek seferde hayata geçirilen en büyük yatırım Körfezray’da aynı anda kazı yapan TBM sayısı 4’e yükseldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Körfezray Metro Projesi planlanan takvim doğrultusunda aralıksız ilerliyor.
AKTİF KAZA YAPAN TBM SAYISI 4’E YÜKSELDİ
KÖRFEZRAY’DA KAZI FAALİYETİ HIZ KAZANDI
Kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek Körfezray Metro Projesi’nde sahadaki ilerleme her geçen gün somut olarak görülüyor. SEKA Devlet Hastanesi şantiyesinde kurulu 2 TBM, 6 Eylül 2025 tarihinden itibaren Otogar yönünde 24 saat esaslı kazı çalışmalarını sürdürüyor. Yine SEKA Devlet Hastanesi Şantiyesinden Derince Millet Bahçesi yönünde 8 Aralık 2025’ten bu yana bir TBM kazı çalışması yapıyordu.