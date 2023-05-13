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Kuyumcu esnafına otoparkta geçici çarşı

Malatya Kent Meydanı altındaki otopark alanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iş yerleri hasar gören kuyumcu esnafına Büyükşehir Belediyesi tarafından geçici olarak tahsis edildi.

04:00 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Malatya Meydanı altındaki otopark alanı iş yerleri hasar gören kuyumcu esnafına Büyükşehir Belediyesi tarafından geçici olarak verildi.

Malatya Meydanı altındaki otopark alanı iş yerleri hasar gören kuyumcu esnafına Büyükşehir Belediyesi tarafından geçici olarak verildi.

Malatya’da işyerleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlar için konteyner çarşılar kurulması noktasında yoğun bir çaba harcayan ve bu kapsamda Belediye’ye ait arsaları emlak konuta tahsis eden Büyükşehir Belediyesi, kent meydanının altında bulunan otoparkı kuyumcu esnaflarına tahsis etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya Kuyumcular ve Saatçılar Esnaf Odası Başkanı Murat Özhüsrev ve kuyumcu esnafları arasında yapılan görüşmeler neticesinde, kuyumcuların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla otoparkın kuyumcular çarşısına dönüştürülmesine karar verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından kuyumcular çarşısına dönüştürülen alanda, merkezde iş yeri yıkılan ve ağır hasar gören 80 esnaf için yeni dükkânlar hazırlanıyor.

NORMAL YAŞAMA ESNAFLA DÖNÜLECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmaların devam ettiği otopark alanında incelemelerde bulunarak, “Malatya’da iş yeri hasar gören ve yıkılan hemşerilerimizin ticaretlerini sürdürebilmeleri ve hayatlarını idame ettirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Belediyemize ait olan arsaları geçici işyerlerinin kurulması için emlak konuta tahsisini yaptık. Bu sayede geçici konteyner işyerlerinin farklı birçok noktada kurulumu yapılmaktadır. Malatya’nın bir an önce eski günlerine dönebilmesi için öncelikle esnaflarımızın normal yaşamlarına ve ticaretlerine dönmesi gerekmekte. Bunu için Büyükşehir Belediyesi olarak sahada yoğun bir çalışma içerisindeyiz” şeklinde konuştu.



#Malatya Kent Meydanı
#Malatya Büyükşehir Belediyesi
#Otopark
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