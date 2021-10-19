Gündem Lastik deposu alev aldı
DENİZLİ

Lastik deposu alev aldı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bulunan lastik deposu alevlere teslim oldu. Kara dumanların gökyüzünü kapladığı yangın bir çok noktadan gözükürken, ekipler alevleri kontrol altına aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Lastik deposu alev aldı
Lastik deposu alev alev yandı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bulunan lastik deposu alevlere teslim oldu. Kara dumanların gökyüzünü kapladığı yangın bir çok noktadan gözükürken, ekipler alevleri kontrol altına aldı.


Yangın, Acıpayam ilçesi Sanayi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Osman Kaya’ya ait lastik deposunda henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri dumanının adeta gökyüzünü kapladığı alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu lastik deposundaki yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, yanan lastiklerin dumanı ilçenin bir çok noktasından görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Konya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
OYNAT 00:30
Konya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İçerişehir Mahallesi'nde göl kenarındaki sazlıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bir görgü tanığı yangına havai fişeğin neden olduğunu öne sürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuveyt'te petrol rafinerisi alev alev yandı
OYNAT 00:39
Kuveyt'te petrol rafinerisi alev alev yandı
Kuveyt'teki Mina-al Ahmadi petrol rafinerisinin kükürt giderme ünitesinde yangın çıktı. Kuveyt Ulusal Petrol Rafinerisi, Mina -al Ahmadi kükürt giderme ünitesinde bu sabah yangın çıktığını duyurdu. Alev toplarının ve siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken Kuveyt Ulusal Petrol Rafinerisi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, rafineri ve ihracat operasyonlarının yangından etkilenmediğini bildirdi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı da kaydedildi.

Kırıkkale'de benzin hortumu delinen otomobil alev aldı
OYNAT 00:59
Kırıkkale'de benzin hortumu delinen otomobil alev aldı
Kırıkkale'de seyir halindeyken benzin hortumu delinen otomobilin motor bölümde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


İki duran top iki gol

İki duran top iki gol

​Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor.
Eskişehirde zorlu mesai

Eskişehir'de zorlu mesai

En az 2 hafta durmadan yanıyor.
Türkiyeyi hedef alan ortak bildiriye Dışişlerinden sert tepki: Adresi halen kavrayamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu.

Alıcısı hazır

Alıcısı hazır

Kilosu 300 liradan satılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.