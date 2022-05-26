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POLİTİKA

LDP Eski Genel Başkanı Toker: Selahattin Demirtaş görüşlerinden ötürü ceza almamalı

Liberal Demokrat Parti (LDP) Eski Genel Başkanı Cem Toker, TVNET'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı hapis cezasının 'siyasi olduğunu' öne süren Toker, HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da ceza almaması gerektiğini savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LDP Eski Genel Başkanı Toker: Selahattin Demirtaş görüşlerinden ötürü ceza almamalı
LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker

LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Toker, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili konuştu.

KAFTANCIOĞLU SAVUNMASI

Kararın siyasi olduğuna inandığını belirten Toker, "Kaftancıoğlu ile ilgili kararın siyasi olduğuna inanıyorum. 10 sene geçmişe dönüp de tweetlerden dava açılmasını siyasi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yargının muhalefete yönelik ayrı bir standart uyguladığını öne süren Toker, "Ben kimsenin söyleminden dolayı ceza almasının taraftarı değilim. Ben Erdoğan'ın şiir okudu diye mahkum edilmesine de tepki vermiş bir siyasetçiyim. O zaman yurt dışındaydım Besim Tibuk gitti kendisini hapishanede ziyaret etti. Ben kendisiyle gidemedim. Ama mahkum edildiği hafta gittik kendisini ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ'I BİLE DAHİL EDEBİLİRİM"

"Ben kimsenin siyasi görüşünden ceza alması taraftarı değilim." açıklamasında bulunan Toker, terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'a da sahip çıkarak şunları söyledi:

  • "Osman Kavala da dahildir buna hatta Demirtaş'ı bile dahil edebilirim."

Demirtaş'ın 6-8 Ekim Olaylarında 50'den fazla kişinin ölümüne neden olduğu anımsatılan Toker, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Mesela Trump da insanları Kongre'ye gönderdiği için yargılanmıyor. Buna bakış açısı değişiyor. Benim hukuk anlayışım şu; tutuklanan faillerden birisi diyecek ki 'Ben Demirtaş'ın çağrısını duydum, onun üzerine taşlarla sopalarla sokağa döküldüm'. O zaman Demirtaş'a uzanması lazım. Bu benim dediğime geliyor. Sorumluca bir davranış mı hayır. Suç mu onu yargı bile tartışıyor. "

LDP Eski Genel Başkanı Toker: Selahattin Demirtaş görüşlerinden ötürü ceza almamalı
OYNAT 03:44
LDP Eski Genel Başkanı Toker: Selahattin Demirtaş görüşlerinden ötürü ceza almamalı
Liberal Demokrat Parti (LDP) Eski Genel Başkanı Cem Toker, TVNET'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı hapis cezasının 'siyasi olduğunu' öne süren Toker, HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da ceza almaması gerektiğini savundu.

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TVNET yayınında başörtüsü yasağı ile ilgili açıklamada bulunan LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, üniversitelerde uygulanan yasağın insanlığa çok büyük bir ihanet olduğunu ve buna karşı olduklarını söylerken, kamudaki yasakla ilgili ise, 'Dini görüşleri simgeleyen bazı şeyler kamusal alanda, devletten hizmet alan insanda 'bu bana objektif davranır mı?' endişesini yaşatmamalı. Burada duruşum net değildir benim.' ifadelerini kullandı.
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