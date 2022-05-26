Gündem Cem Toker başörtüsü yasağını değerlendirdi Üniversitelerde uygulanması büyük ihanetti ama kamusal alan konusunda duruşum net değil
POLİTİKA

Cem Toker başörtüsü yasağını değerlendirdi: Üniversitelerde uygulanması büyük ihanetti ama kamusal alan konusunda duruşum net değil

TVNET yayınında başörtüsü yasağı ile ilgili açıklamada bulunan LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, üniversitelerde uygulanan yasağın insanlığa çok büyük bir ihanet olduğunu ve buna karşı olduklarını söylerken, kamudaki yasakla ilgili ise, "Dini görüşleri simgeleyen bazı şeyler kamusal alanda, devletten hizmet alan insanda 'bu bana objektif davranır mı?' endişesini yaşatmamalı. Burada duruşum net değildir benim" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cem Toker başörtüsü yasağını değerlendirdi: Üniversitelerde uygulanması büyük ihanetti ama kamusal alan konusunda duruşum net değil
Cem Toker

Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

"ÜNİVERSİTELERE TÜRBAN YASAĞI GETİRMEK İNSANLIĞA BÜYÜK BİR İHANETTİ"

  • Üniversitelerdeki başörtüsü yasağı hakkında konuşan Cem Toker, bu yasağı 'insanlığa çok büyük bir ihanet' olarak niteledi. Öte yandan Toker, "Dini görüşleri simgeleyen bazı şeyler kamusal alanda, devletten hizmet alan insanda 'bu bana objektif davranır mı?' endişesini yaşatmamalı. Burada duruşum net değildir benim" ifadelerini kullandı.

Cem Toker'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Üniversitelere türban yasağı getirmek insanlığa çok büyük bir ihanetti. Okumasına izin verilmeyen türbanlı bir genç; belki tıp bilimine bir katkıda bulunacaktı, belki bir hastalığa çare bulacaktı. O yüzden bu yasağa tamamen karşıydık, onu bir kenara koyalım. Ancak dini görüşleri simgeleyen bazı şeyler kamusal alanda devletten hizmet alan insanda 'bu bana objektif davranır mı?' endişesini yaşatmamalı. Bu tartışma konusu, burada duruşum net değildir benim."

"BAŞÖRTÜSÜNÜ SİYASİ BİR SİMGE OLARAK MI GÖRÜYORSUNUZ?"

  • Karagöz'ün "Başörtüsünü siyasi veya ideolojik bir simge olarak mı görüyorsunuz? Çünkü 'türban' ifadesi siyasi bir simge olarak kullanılmış bir dönem. Tesettürlü kadınlar bu görüşe çok karşı ve 'bunun adı başörtüdür, siyasi görüş belirtmez' diyor" ifadelerine karşılık veren Toker şöyle konuştu:

"Hayır o öyle değildir. Biz şekil itibarıyla başörtüsünün de türbanın da ne olduğunu biliyoruz. Türban kelimesi bir gecede bütün medyadan kaldırıldı. Ben bunun merkezi, yukarıdan bir dayatma olduğuna inanıyorum."

Cem Toker başörtüsü yasağını değerlendirdi: Üniversitelerde uygulanması büyük ihanetti ama kamusal alan konusunda duruşum net değil
OYNAT 03:53
Cem Toker başörtüsü yasağını değerlendirdi: Üniversitelerde uygulanması büyük ihanetti ama kamusal alan konusunda duruşum net değil
TVNET yayınında başörtüsü yasağı ile ilgili açıklamada bulunan LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, üniversitelerde uygulanan yasağın insanlığa çok büyük bir ihanet olduğunu ve buna karşı olduklarını söylerken, kamudaki yasakla ilgili ise, 'Dini görüşleri simgeleyen bazı şeyler kamusal alanda, devletten hizmet alan insanda 'bu bana objektif davranır mı?' endişesini yaşatmamalı. Burada duruşum net değildir benim.' ifadelerini kullandı.

CHP'de başörtüsü konusu gündeme gelince akıllara Kılıçdaroğlu'nun görüşleri geldi
OYNAT 01:44
CHP'de başörtüsü konusu gündeme gelince akıllara Kılıçdaroğlu'nun görüşleri geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığınca Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Üye Katılım Töreni'ne katıldı.

CHP'ye üye olan genç üniversite öğrencisi konuşmasında Kılıçdaroğlu'na hitaben, ''Üniversitelerdeki başörtü yasağının kalkmasında partinizin ve şahsınızın gösterdiği demokratik tavır için genç üniversiteli bir kişi olarak teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun başörtüsü ile alakalı yıllar önce sarf ettiği sözler geldi.

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