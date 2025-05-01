Le Meridien otelin müdürü: Kameraların bantlandığından haberimiz yok

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun kameraları bantla kapattırarak gizli toplantılar yaptığı Le Meridien otelin eski müdürü Sinan U., kameraların kapatıldığından haberdar olmadığını iddia etti. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Le Meridien otelin eski müdürü Sinan U. ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora O., dün adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Sinan U. savcılık ifadesinde İmamoğlu’nun toplantılarını anlattı. Sinan U. “Ortalama 1-2 saat otelde dururlardı. Gelmeden evvel korumaları gelir, toplantı yapılacak salonları kontrol ederlerdi. Yanlarında da jammer getirirlerdi. Jammer kullanmanın da suç olduğunu bilmiyordum” dedi. Sinan U, ifadesine şöyle devam etti: "Kamera kapatıldığı anı ben görmedim. Kameraların kapatıldığını görsem buna izin vermezdim. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı toplantıların faturasını M.’a adına yazıyorduk " Güvenlik müdürü olan Osman Gündüz Bora O. İmamoğlu’nun 2024 ve 2025 yılları arasında toplam 46 kez otele gittiğini söyledi. Bora O., “Geliş gidişlerinde kamera kapatıldığını görmedim. Basına yansıyan videolarda gördüm. Görseydim müdahale ederdim. Korumalarını da ben polis olarak biliyordum" şeklinde konuştu.