Makas teröristleri

İstanbul Beşiktaş’ta TEM otoyolu Maslak mevkinde “makas atarak” ilerleyen Yusuf Arıkboğa kontrolündeki 34 RJ 5171 plakalı otomobil, kendi şeridinde ilerleyen Nurullah Eray’ın kullandığı 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken, diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü Yusuf Arıkboğa ile yanında bulunan Abdülsamet Topçi ve Merve Şencan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Yusuf Arıkboğa - Abdülsamet Topçi

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunun 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 12 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Hiranur Özçelik (9) ve Musap Özçelik’in (8) cenazeleri de morga götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hiranur ve Musap Özçelik’in annesi Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 2’si ağır 10 kişinin tedavisi sürüyor.

BABASI KAÇIRMIŞ

4 kişinin ölümüne neden olan trafik magandalarını olay yerinden Mehmet Topçi bu araçla kaçırdı.

Kazanın ardından çalışma başlatan Beşiktaş ilçe polisi, “makas atarak” ilerleyen ve 4 kişinin ölümüne sebep olan şüphelilerin olay yerinden nasıl kaçtığını tespit etti. Kazaya neden olan araç içerisinde bulunan Abdülsamet Topçi’nin babası Memet Topçi’nin kazadan önce aracı takip ettiği ve olaydan hemen sonra Yusuf Arıkboğa, oğlu Abdülsamet Topçi ve araçta bulunan Merve Şencan’ı 34 JF 3804 plakalı araçla kaçırdığı tespit edildi.

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KANLI TİŞÖRT EVDE BULUNDU



Memet Şencan’a ait aracı kameralardan takip eden polis ekipleri, şüphelilerin geceyi geçirdiği Bahçeşehir’deki bir adrese baskın düzenledi. Eve giren ekipler yaptıkları aramada 1 tabanca, 26 mermi ve kamera kayıtlarında şüphelilerden birinin üzerinde bulunan kanlı tişörtü buldu. Kazayı gerçekleştiren araç sürücüsü Yusuf Arıkboğa’nın güveni kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve intihara teşebbüs suçundan, araçta bulunan Abdülsamet Topçi’nin ise nitelikli yağma, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Polis evde bulunan Fatih İ’yi gözaltına alırken, kazaya karışan ve şüphelileri olay yerinden kaçıran Memet Topçi’yi her yerde arıyor.