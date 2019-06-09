Gündem Manisada 3 sınıf emniyet müdürü uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
MANİSA

Manisa haberleri... 3. sınıf emniyet müdürü uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Manisa'da 3. sınıf emniyet müdürü uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Manisa Akhisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile yanında bulunan bir kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi AA
3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç.
3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile yanında bulunan bir kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uygulama noktasında durdurulan aracında uyuşturucu bulunması üzerine gözaltına alınan İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ve yanındaki Tuncay Necip B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Zafer Ç.'nin, ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.

  • Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece durdurduğu otomobilin sahibi İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç.'nin, araçtan inerken çorabından çıkardığı uyuşturucu maddeyi tespit etti. Bunun üzerine araçta dedektör köpeği "Nmak" ile yapılan aramada, 2 kilogram skunk ile reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 10 hap ele geçirilerek, Zafer Ç. ile araçtaki Tuncay Necip B. gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da kentsel dönüşüme 1 milyar 885 milyon lira destek sağlandı
EKONOMİ
İstanbul'da kentsel dönüşüme 1 milyar 885 milyon lira destek sağlandı

Bakan Selçuk'dan şehit öğretmen Aybüke paylaşımı: Sen hep 22 yaşındasın
GÜNDEM
Bakan Selçuk'dan şehit öğretmen Aybüke paylaşımı: Sen hep 22 yaşındasın
Kazakistanda seçimi Tokayev kazandı

Kazakistan'da seçimi Tokayev kazandı

Tokayev, seçimlerde yüzde 70,13 oy alarak cumhurbaşkanı oldu.
Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehidin kanı yerde kalmadı

​TSK, bugünkü saldırıyı gerçekleştiren teröristleri ateş altına aldı.
Bayram tatilinin acı bilançosu

Bayram tatilinin
acı bilançosu

Trafik kazalarında 83 kişi yaşamını yitirdi, 868 kişi yaralandı.
Suriye'de saldırı:<br>1 şehit 5 yaralı

Suriye'de saldırı:
1 şehit 5 yaralı

​PKK-PYD'li teröristler TSK gözlem noktasına saldırdı.
Talihsizliklerinizi<br> iyi biliriz

Talihsizliklerinizi
iyi biliriz

Bakan Soylu'dan Koç'un açıklamalarına yanıt.
Yakalandılar

Yakalandılar

4 kişinin öldüğü kaza nedeniyle her yerde aranıyorlardı.
Pendik Sahili'ne<br>'ölü at' vurdu

Pendik Sahili'ne
'ölü at' vurdu

Kıyıya vuran atın görüntüsü yürekleri sızlattı.
Hukuki süreç başladı

Hukuki süreç başladı

Soylu'ya havalimanı çıkışında 'akıllı ol' demişti.
Son gülen <br>Hasan Ali oldu

Son gülen
Hasan Ali oldu

Fransızlar önce alay etti sonra pişman oldu.
Kuyumcudan<br>sahte altın

Kuyumcudan
sahte altın

Polis iki mağazada da gerçek altın bulamadı.
Müjde üstüne müjde

Müjde üstüne müjde

​Yıldırım, seçimlerin ardından atacakları yeni adımları açıkladı.
Yeni rekor kırıldı

Yeni rekor kırıldı

​Antalya Valisi sosyal medyada duyurdu.
Mecliste<br>'askerlik' mesaisi

Mecliste
'askerlik' mesaisi

​Yeni sistemle ilgili değişiklikler Salı günü görüşülecek.
Fransa'da<br>sahte et alarmı

Fransa'da
sahte et alarmı

​Yoksullara 8 ay boyunca sahte kıyma yedirdiler.
Fabrikadaki yangına<br>2 tutuklama

Fabrikadaki yangına
2 tutuklama

​4 işçi yanarak hayatını kaybetmişti.
Valiye hakaretin görüntüsü

Valiye hakaretin görüntüsü

​CHP adayının skandal sözleri kameralara yansıdı.
70 yıldır<br>kanayan yara

70 yıldır
kanayan yara

Belene kampında Türklere yapılan işkenceler unutulmadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.