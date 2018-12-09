Gündem Marmara Denizinde deprem oldu
İSTANBUL

Son depremler: Marmara Denizi’nde deprem oldu!

Marmara Denizi'nde deprem oldu

Marmara Denizinde büyüklüğü 3,5 olan deprem meydana geldi.

IHA
Deprem
Deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün paylaştığı verilere göre, saat 04.55'te büyüklüğü 3.5 deprem meydana geldi.

Depremin derinlik ölçüsü ise 19.8 olarak ölçüldü.

Türkiye’nin deprem haritası 22 yıl sonra yenilendi
OYNAT
Türkiye’nin deprem haritası 22 yıl sonra yenilendi
Türkiye'nin deprem haritası güncellendi. AFAD tarafından yayınlanan yeni deprem haritasına göre 46 ilde deprem tehlikesi azalırken, 6 ilde yükseldi. Haritada İstanbul'da tehlikeli yerleri gösteren kırmızı alanlardaki artış dikkat çekti.


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