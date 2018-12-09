Marmara Denizi'nde deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün paylaştığı verilere göre, saat 04.55'te büyüklüğü 3.5 deprem meydana geldi.
Depremin derinlik ölçüsü ise 19.8 olarak ölçüldü.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün paylaştığı verilere göre, saat 04.55'te büyüklüğü 3.5 deprem meydana geldi.
Depremin derinlik ölçüsü ise 19.8 olarak ölçüldü.
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