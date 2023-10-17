Marmara'nın doğusuna kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak yağışlar beklendiği duyuruldu.
Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, 18 Ekim Çarşamba (yarın) günü sabahın ilk saatlerden itibaren İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya’da yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.
Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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2 saat önce