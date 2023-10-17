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Marmara'nın doğusuna kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Marmara'nın doğusunda kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Halil Akkoç
14:19 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak yağışlar beklendiği duyuruldu.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, 18 Ekim Çarşamba (yarın) günü sabahın ilk saatlerden itibaren İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya’da yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


#İstanbul
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Yağış
#Kocaeli
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