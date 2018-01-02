Mehmetçik’e anne yemeği

Kurtuluş Savaşı’nda cepheye aş taşıyan Anadolu kadınından esinlenilerek, 13. yüzyıldaki Ahilik Teşkilatı'nın kollarından biri olan, dünyadaki ilk kadın teşkilatlanması diye bilinen Bacıyan-ı Rum’dan ilham alınarak Meram Belediyesince kurulan Bacıyan-ı Meram’ın anneleri tarafından Mehmetçik için ev yemekleri hazırlandı.
SARMADAN İÇLİ KÖFTEYE
Yaprak sarması, içli köfte, su böreği gibi büyük emekle hazırlanan yemekler, helikopterle Şırnak’taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Taburu’na ulaştırıldı. Mehmetçik, özledikleri anne yemeklerini yemenin mutluluğunu yaşadı. Jandarma Uzman Çavuş Güray Mercümek, “Annelerimizin dualarını arkamızda hissediyoruz. Hepsine teşekkür eder ellerinden öperim” dedi.
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