Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Mehmetçikin uyarı radarı liselilerden
GAZİANTEP AKTÜEL

Mehmetçik’in uyarı radarı liselilerden

Gaziantep’teki Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencileri, Mehmetçik için radar üretti. Hareketli unsurlara karşı sesli ve ışıklı uyarı veren cihazlar, sınır karakollarına gönderildi. Lise öğrencisi Mert Şiraz, “Askerlerimizin şehit vermesini istemiyoruz. Onlar için bu projeyi geliştirdik” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmetçik’in uyarı radarı liselilerden
Hareketli unsurlara karşı sesli ve ışıklı uyarı veren cihazlar, sınır karakollarına gönderildi.

Gaziantep’te, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencileri tarafından geliştirilen, hareketli unsurlara karşı sesli ve ışıklı uyarı veren radarlar Mehmetçiğin güvenliği sağlamasına katkı sunacak. Şehitkamil ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi’nde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde bir araya gelen 10 öğrenci, yaklaşık üç aylık çalışma sonucu hareketli unsurlara karşı sesli ve ışıklı uyarı veren radar üretti. İlk etapta üretilen 40 radar Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’nca sınır karakollarındaki Mehmetçiğe teslim edildi. Atölyede görevli bilgisayar mühendisi Ali Tutuş, atölyede kayıtlı 168 öğrencinin bulunduğunu, bu öğrencilere teknoloji tabanlı eğitimler verdiklerini söyledi.

MÜHENDİS KADAR YETENEKLİLER

  • Tutuş, “TÜBİTAK’ın düzenlediği liseler arası elektrikli araç, liseler arası İHA, tarımsal ve zirai İHA yarışmalarına katılmaya başladık. Bu yarışlara katılan öğrencilerimiz kendilerini bu anlamda geliştirdi. Bir mühendisin sahip olduğu tüm yeteneklere sahip oldu. Şimdi de bu öğrencilerimizle TSK’nın kullanabileceği radar uyarı sistemi geliştirdik.” dedi. Ürettikleri askeri radar uyarı cihazı hakkında bilgi veren Tutuş, şöyle konuştu: “Sistem, ikaz durumları için kullanılıyor. Mehmetçiğimiz, sınırda, mağara girişlerinde, dağda, molada bulunduğunda rahatlıkla kullanabilir. Bu sistem, ışıklı ve sesli ikaz içeriyor. Cihazı özellikle sınır hattındaki karakollarda kullanılmak üzere ürettik. Öğrencilerimiz şu ana kadar 40 cihazın imalatını yaptı, jandarmaya teslim ettik. Birçok sınır karakollarına gönderildi.”

1 YILDIR EĞİTİM GÖRÜYORLAR

Atölyede eğitim gören lise öğrencisi İncinur Yıldız ise yaklaşık iki yıldır burada çalışmalar yaptığını anlatarak, şöyle devam etti: “Yaklaşık iki yıl önce teknoloji hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Buraya gelip öğrendikten sonra proje geliştirip yarışmalara katılmaya başladık. Bu projelerden biri askerlerimizin güvenliği açısından kullanabilecekleri radar sistemi. Bu sistemi üç ay içerisinde geliştirdik.” Lise öğrencisi Mert Şiraz ise 1 yıldır burada eğitim gördüğünü aktararak, “Askerlerimizin daha fazla şehit vermesini istemiyoruz. Bu yüzden Mehmetçiğimizi korumak adına proje geliştirdik. Cihaz sayesinde, askerimiz etrafında bir hareketlilik algıladığı zaman 5 saniye boyunca siren çalıyor ayrıca ışıklarını yakıyor.” diye konuştu.

Mehmetçik için geliştirdi: Liseli gencin 'RoboKask'ı TÜBİTAK'ın yarışmasında birinci oldu
FOTOĞRAF 15
Title
Operasyon sırasında yaralanan, kaybolan veya hastalanan askerlerden etkilenen Akif Emre Özyıldız, akıllı miğfer geliştirmeye karar verdi.
Title
Özyıldız, 6 aylık AR-GE çalışması sonucunda askerlerin anlık nabız bilgilerini merkeze aktaran, yaralandıkları anları tespit eden, yerinin tespit edilmesi için GPS cihazı bulunan, yanıcı ve patlayıcı gazları tespit edebilen sensör içeren bir miğfer geliştirdi.
Title
Termal kamera ve yüz tanıma sistemi sayesinde, sisteme tanımlanmış suçluların da tespitini yapan miğfere 'RoboKask' ismini veren Özyıldız'ın projesi, geçen ay Kayseri'de düzenlenen TÜBİTAK 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda Teknolojik Tasarım Kategorisi'nde birinci oldu.
Title
Proje hakkında bilgiler veren Akif Emre Özyıldız, RoboKask'ı askerlerin sahadaki üstünlüğünü artırmak ve olumsuzluklar yaşanması durumunda hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla geliştirdiğini anlattı.
Title
Özyıldız, \"RoboKask'ta bulunan donanımlar sayesinde sahadaki asker her zaman ana üsle iletişim halinde kalıyor.
Title
GPS sayesinde askerlerimizin sel, tipi, fırtına gibi afetlerde veya kaybolmaları durumunda konum bilgileri merkeze anında bildiriliyor.
Title
Askerlerin vurulması halinde nabız verileri direkt merkeze aktarılıyor.
Title
Kamera sistemi sayesinde de hem düşman tarafın kimlik bilgileri merkeze aktarılıyor hem de görünmeyen alanlardaki hedefler merkeze işaretlenebiliyor.
Title
Ayrıca, öldürülmemesi gereken canlı hedeflerin bilgileri de sisteme işaretlenebiliyor.
Title
Projemde bana her zaman destek olan danışman öğretmenim Murat Sakarya ve aileme çok teşekkür ederim\" dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Mehmetçik için geliştirdi: Liseli gencin 'RoboKask'ı TÜBİTAK'ın yarışmasında birinci oldu
Niğde'de Akşemsettin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 9'uncu sınıf öğrencisi Akif Emre Özyıldız, operasyonlara katılan askerlerin anlık nabız bilgilerini merkeze aktaran, yaralandıkları anları tespit eden, GPS cihazı bulunan, yanıcı ve patlayıcı gazları tespit edebilen sensör içerikli akıllı miğfer geliştirdi. Akif Emre Özyıldız'ın 'RooboKask' ismini verdiği projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda Teknolojik Tasarım Kategorisi'nde birinci oldu.

Türk mühendisler buldu: Kanamayı durduran sargı bezi
FOTOĞRAF 10
Title
Kimya mühendisi Koray Öztürk ile eşi Anıl Öztürk’ün üniversite zamanlarından bu yana takip ettikleri kitosan maddesi, insan sağlığı üzerindeki şaşırtan etkisiyle dikkat çekiyor. Sadece karides ve yengeç kabuklarında bulunan kitosan maddesini yıllarca araştıran Öztürk çiftçi, maddenin kolesterol, eklem, zedelenmiş kıkırdak dokusuna iyi geldiğini, hatta maddenin kanı pıhtılaştırarak durdurduğunu keşfetti.
Title
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1 milyon 300 bin lira desteğiyle Ar-Ge çalışmalarına başlayan Öztürk çifti, kitosanla ilgili deneyler yaparak yüzde yüze varan başarıya ulaştı.
Title
Maddenin yoğun olduğu karides canlısına yoğunlaşan ikili, Ege ve Marmara Denizinden getirttikleri karideslerin kabuklarını, çeşitli bilimsel aşamalardan geçirerek toz, jel ve son olarak sargı bezi haline getirdi.
Title
Senelerdir üzerinde çalıştırdıkları projenin Ar-Ge çalışmalarını tamamladıklarını belirten kimyagerler, kendilerine destek sağlanması halinde ürünün bir an önce seri üretime geçerek Afrin operasyonunda terör örgütleriyle kahramanca savaşan Türk askerinin gücüne güç katmak istiyor.
Title
Kitosan üzerine birçok Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını ifade eden Kimyager Anıl Öztürk, elde ettikleri ürünlerin kan durdurucu ve yara iyileştirici ürün grupları olduğunu söyledi.
Title
Kitosan maddesiyle ilgili bilgiler paylaşan Anıl Öztürk, \"Kanın durdurulmasına ve kanın pıhtılaşması etkisine sahip bir madde. Hızlı iyileşmeye teşvik eder, ağrıyı hafifletir. Bir film tabakası oluşturarak tabakayı korur. Vücutta parçalanabilir ve toksin değildir. Güvenle kullanılabilir.\" dedi.
Title
Ardından sözlerine, \"Güçlü bir bakteriyel, antifungal, antiviral etkiye sahip. Kitosan ile geliştirdiğimiz bu ürünler, kırmızı kan hücreleriyle güçlü bir pıhtı oluşturup, çapraz bağ kurarlar ve kanın yoğunlaştırıcı etkisini arttırır. Esasen kanın ana evresi olan su moleküllerini tutar, absorbe ederler.\" diyerek devam etti.
Title
Ürünü 3 formda ürettiklerini kaydeden Anıl Öztürk, \"Toz, bez, jel formları olacak. Bunlar kanamanın olduğu bölgeye yönelik geliştirdiğimiz ürün grupları. Mesela askeriyede en çok kurşun yaralanmaları meydana geliyor. Biz şu an onlar için özel bir preparat geliştirdik. Bunların içinde toz olacak, kurşunun olduğu bölgeye enjekte edilerek kanamanın durdurulması sağlanacak, bezle de sargı bezi şeklinde son müdahale yapılana kadar askerin kanaması durdurulacak ve hayatını kurtaracak. Jel formu ise özellikle ayaklarda oluşan mantarlarda etkili olacak\" diye konuştu.
Title
Ürünün yaklaşık 3-4 aşamadan geçtiğini aktaran kimyagerler Koray Öztürk de, daha önce Türkiye’de ilk kez karides kabuğundan yerli kitosan maddesi ürettiklerini söyledi. Kitosanın birçok sektörde kullanılan bir madde olduğunu belirten Koray Öztürk, kendi çalışmalarında ise öncelik olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini ön planda tutup maddenin kan durdurucu özelliğine yöneldiklerini söyledi.
Title
Hedeflerinin yaptıkları çalışmaların bir Ar-Ge çalışması olarak kalmaması olduğunu dile getiren Öztürk, \"Çalışmalarımızın, milli ve yerli proje kapsamında ticari olarak maddi ve manevi desteklerle hayata geçirilmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın genç girişimcilere ve sanayicilere olan desteklerini biliyoruz ve bu yüzden kendisinin bu projeye destek vermesini çok istiyoruz.\" dedi.
Türk mühendisler buldu: Kanamayı durduran sargı bezi
Senelerdir üzerinde çalıştırdıkları projenin Ar-Ge çalışmalarını tamamladıklarını belirten kimyagerler, kendilerine destek sağlanması halinde ürünün bir an önce seri üretime geçerek Afrin operasyonunda terör örgütleriyle kahramanca savaşan Türk askerinin gücüne güç katmak istiyor. Türk kimyagerler, TSK için kanı durduran sargı bezi, yaraları iyileştiren jel üretti.
İstanbul da sallandı

İstanbul da sallandı

AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem meydana geldi.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden konuk olundu.
PakistandaŞahbaz Şerif dönemi

​Meclis oylaması sonucu ülkenin yeni başbakanı oldu.

​Erdoğan'dan Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'e tebrik telefonu.
Büyükşehir'den miniklere özel program

Büyükşehir'den miniklere özel program

​Büyükşehir'den miniklere ara tatil hediyesi.

YÖK Başkanı anlaşmayı imzalayıp detayları açıkladı.

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.