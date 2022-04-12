Mehmetçik’in uyarı radarı liselilerden

Gaziantep’teki Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencileri, Mehmetçik için radar üretti. Hareketli unsurlara karşı sesli ve ışıklı uyarı veren cihazlar, sınır karakollarına gönderildi. Lise öğrencisi Mert Şiraz, “Askerlerimizin şehit vermesini istemiyoruz. Onlar için bu projeyi geliştirdik” dedi.
Gaziantep’te, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencileri tarafından geliştirilen, hareketli unsurlara karşı sesli ve ışıklı uyarı veren radarlar Mehmetçiğin güvenliği sağlamasına katkı sunacak. Şehitkamil ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi’nde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde bir araya gelen 10 öğrenci, yaklaşık üç aylık çalışma sonucu hareketli unsurlara karşı sesli ve ışıklı uyarı veren radar üretti. İlk etapta üretilen 40 radar Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’nca sınır karakollarındaki Mehmetçiğe teslim edildi. Atölyede görevli bilgisayar mühendisi Ali Tutuş, atölyede kayıtlı 168 öğrencinin bulunduğunu, bu öğrencilere teknoloji tabanlı eğitimler verdiklerini söyledi.
MÜHENDİS KADAR YETENEKLİLER
Tutuş, “TÜBİTAK’ın düzenlediği liseler arası elektrikli araç, liseler arası İHA, tarımsal ve zirai İHA yarışmalarına katılmaya başladık. Bu yarışlara katılan öğrencilerimiz kendilerini bu anlamda geliştirdi. Bir mühendisin sahip olduğu tüm yeteneklere sahip oldu. Şimdi de bu öğrencilerimizle TSK’nın kullanabileceği radar uyarı sistemi geliştirdik.” dedi. Ürettikleri askeri radar uyarı cihazı hakkında bilgi veren Tutuş, şöyle konuştu: “Sistem, ikaz durumları için kullanılıyor. Mehmetçiğimiz, sınırda, mağara girişlerinde, dağda, molada bulunduğunda rahatlıkla kullanabilir. Bu sistem, ışıklı ve sesli ikaz içeriyor. Cihazı özellikle sınır hattındaki karakollarda kullanılmak üzere ürettik. Öğrencilerimiz şu ana kadar 40 cihazın imalatını yaptı, jandarmaya teslim ettik. Birçok sınır karakollarına gönderildi.”
1 YILDIR EĞİTİM GÖRÜYORLAR
Atölyede eğitim gören lise öğrencisi İncinur Yıldız ise yaklaşık iki yıldır burada çalışmalar yaptığını anlatarak, şöyle devam etti: “Yaklaşık iki yıl önce teknoloji hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Buraya gelip öğrendikten sonra proje geliştirip yarışmalara katılmaya başladık. Bu projelerden biri askerlerimizin güvenliği açısından kullanabilecekleri radar sistemi. Bu sistemi üç ay içerisinde geliştirdik.” Lise öğrencisi Mert Şiraz ise 1 yıldır burada eğitim gördüğünü aktararak, “Askerlerimizin daha fazla şehit vermesini istemiyoruz. Bu yüzden Mehmetçiğimizi korumak adına proje geliştirdik. Cihaz sayesinde, askerimiz etrafında bir hareketlilik algıladığı zaman 5 saniye boyunca siren çalıyor ayrıca ışıklarını yakıyor.” diye konuştu.