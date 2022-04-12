Mehmetçik’in uyarı radarı liselilerden

Gaziantep’te, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencileri tarafından geliştirilen, hareketli unsurlara karşı sesli ve ışıklı uyarı veren radarlar Mehmetçiğin güvenliği sağlamasına katkı sunacak. Şehitkamil ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi’nde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde bir araya gelen 10 öğrenci, yaklaşık üç aylık çalışma sonucu hareketli unsurlara karşı sesli ve ışıklı uyarı veren radar üretti. İlk etapta üretilen 40 radar Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’nca sınır karakollarındaki Mehmetçiğe teslim edildi. Atölyede görevli bilgisayar mühendisi Ali Tutuş, atölyede kayıtlı 168 öğrencinin bulunduğunu, bu öğrencilere teknoloji tabanlı eğitimler verdiklerini söyledi.

MÜHENDİS KADAR YETENEKLİLER

Tutuş, “TÜBİTAK’ın düzenlediği liseler arası elektrikli araç, liseler arası İHA, tarımsal ve zirai İHA yarışmalarına katılmaya başladık. Bu yarışlara katılan öğrencilerimiz kendilerini bu anlamda geliştirdi. Bir mühendisin sahip olduğu tüm yeteneklere sahip oldu. Şimdi de bu öğrencilerimizle TSK’nın kullanabileceği radar uyarı sistemi geliştirdik.” dedi. Ürettikleri askeri radar uyarı cihazı hakkında bilgi veren Tutuş, şöyle konuştu: “Sistem, ikaz durumları için kullanılıyor. Mehmetçiğimiz, sınırda, mağara girişlerinde, dağda, molada bulunduğunda rahatlıkla kullanabilir. Bu sistem, ışıklı ve sesli ikaz içeriyor. Cihazı özellikle sınır hattındaki karakollarda kullanılmak üzere ürettik. Öğrencilerimiz şu ana kadar 40 cihazın imalatını yaptı, jandarmaya teslim ettik. Birçok sınır karakollarına gönderildi.”

1 YILDIR EĞİTİM GÖRÜYORLAR

Atölyede eğitim gören lise öğrencisi İncinur Yıldız ise yaklaşık iki yıldır burada çalışmalar yaptığını anlatarak, şöyle devam etti: “Yaklaşık iki yıl önce teknoloji hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Buraya gelip öğrendikten sonra proje geliştirip yarışmalara katılmaya başladık. Bu projelerden biri askerlerimizin güvenliği açısından kullanabilecekleri radar sistemi. Bu sistemi üç ay içerisinde geliştirdik.” Lise öğrencisi Mert Şiraz ise 1 yıldır burada eğitim gördüğünü aktararak, “Askerlerimizin daha fazla şehit vermesini istemiyoruz. Bu yüzden Mehmetçiğimizi korumak adına proje geliştirdik. Cihaz sayesinde, askerimiz etrafında bir hareketlilik algıladığı zaman 5 saniye boyunca siren çalıyor ayrıca ışıklarını yakıyor.” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 15 Operasyon sırasında yaralanan, kaybolan veya hastalanan askerlerden etkilenen Akif Emre Özyıldız, akıllı miğfer geliştirmeye karar verdi. Özyıldız, 6 aylık AR-GE çalışması sonucunda askerlerin anlık nabız bilgilerini merkeze aktaran, yaralandıkları anları tespit eden, yerinin tespit edilmesi için GPS cihazı bulunan, yanıcı ve patlayıcı gazları tespit edebilen sensör içeren bir miğfer geliştirdi. Termal kamera ve yüz tanıma sistemi sayesinde, sisteme tanımlanmış suçluların da tespitini yapan miğfere 'RoboKask' ismini veren Özyıldız'ın projesi, geçen ay Kayseri'de düzenlenen TÜBİTAK 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda Teknolojik Tasarım Kategorisi'nde birinci oldu. Proje hakkında bilgiler veren Akif Emre Özyıldız, RoboKask'ı askerlerin sahadaki üstünlüğünü artırmak ve olumsuzluklar yaşanması durumunda hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla geliştirdiğini anlattı. Özyıldız, \"RoboKask'ta bulunan donanımlar sayesinde sahadaki asker her zaman ana üsle iletişim halinde kalıyor. GPS sayesinde askerlerimizin sel, tipi, fırtına gibi afetlerde veya kaybolmaları durumunda konum bilgileri merkeze anında bildiriliyor. Askerlerin vurulması halinde nabız verileri direkt merkeze aktarılıyor. Kamera sistemi sayesinde de hem düşman tarafın kimlik bilgileri merkeze aktarılıyor hem de görünmeyen alanlardaki hedefler merkeze işaretlenebiliyor. Ayrıca, öldürülmemesi gereken canlı hedeflerin bilgileri de sisteme işaretlenebiliyor. Projemde bana her zaman destek olan danışman öğretmenim Murat Sakarya ve aileme çok teşekkür ederim\" dedi. Mehmetçik için geliştirdi: Liseli gencin 'RoboKask'ı TÜBİTAK'ın yarışmasında birinci oldu Niğde'de Akşemsettin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 9'uncu sınıf öğrencisi Akif Emre Özyıldız, operasyonlara katılan askerlerin anlık nabız bilgilerini merkeze aktaran, yaralandıkları anları tespit eden, GPS cihazı bulunan, yanıcı ve patlayıcı gazları tespit edebilen sensör içerikli akıllı miğfer geliştirdi. Akif Emre Özyıldız'ın 'RooboKask' ismini verdiği projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda Teknolojik Tasarım Kategorisi'nde birinci oldu. BiP'te paylaş

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