Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Mesajları ifşa oldu: Doktorlardan kadın hastalar için çirkin konuşmalar

Mesajları ifşa oldu: Doktorlardan kadın hastalar için çirkin konuşmalar

11:3812/04/2025, Saturday
G: 12/04/2025, Saturday
AA
Sonraki haber
Tepki çeken olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.
Tepki çeken olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen yazışmalarla ilgili soruşturma açıldı. Adı geçen personeller geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen yazışmaların sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.


  • Üniversite yönetimi, söz konusu iddiaların kamuoyunda oluşturduğu hassasiyet ve kurumun etik değerlerine verdiği önem doğrultusunda, olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hepsi görevden uzaklaştırıldı


Üniversitenin kurumsal sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli bazı sağlık personeline ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili olarak üniversitemiz tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın sağlıklı ve tarafsız bir şekilde yürütülebilmesi adına, adı geçen personeller geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır.


Açıklamada ayrıca, sürecin hukuki ve idari açıdan titizlikle takip edileceği vurgulanarak, üniversitenin sağlık hizmetlerinde etik kuralların tavizsiz şekilde uygulanmasına büyük önem verdiği belirtildi.

Kurum, soruşturma sonuçlanana dek kamuoyunun sağduyulu davranması çağrısında bulunurken, olayın aydınlatılması için gerekli tüm adımların atılacağının altını çizdi.



#Konya
#doktor
#Selçuk Üniversitesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da güncel baraj doluluk oranları yüzde kaç? 12 Nisan İSKİ Alibey Barajı, Ömerli Barajı, Terkos, Türkiye'deki barajların doluluk oranları güncel listesi