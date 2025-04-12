Mesajları ifşa oldu: Doktorlardan kadın hastalar için çirkin konuşmalar

Üniversite yönetimi, söz konusu iddiaların kamuoyunda oluşturduğu hassasiyet ve kurumun etik değerlerine verdiği önem doğrultusunda, olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Üniversite yönetimi, söz konusu iddiaların kamuoyunda oluşturduğu hassasiyet ve kurumun etik değerlerine verdiği önem doğrultusunda, olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli bazı sağlık personeline ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili olarak üniversitemiz tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın sağlıklı ve tarafsız bir şekilde yürütülebilmesi adına, adı geçen personeller geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır.