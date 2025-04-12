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Suriyeli 100 doktor ülkesine döndü: Vatana şifa seferi

Suriyeli 100 doktor ülkesine döndü: Vatana şifa seferi

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0012/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Muhammed Vecih Cuma
Muhammed Vecih Cuma

İç savaş nedeniyle ülkelerini terk eden 100’den fazla Suriyeli doktor, 8 Aralık’taki devrimden sonra Suriye’nin sağlık sistemini ayağa kaldırmak için vatanlarına döndü. Suriye Sağlık Bakanlığı, Almanya Suriye Buluşması ve Bağımsız Doktorlar Derneği (IDA), “Suriye İçin El Ele” sloganıyla “Şifa” kampanyası başlattı. Ülkelerine dönen doktorlar, tıbbi bakıma ihtiyaç duyan 12 bine yakın Suriyeliye ortopedi, göğüs, üroloji, kalp ve genel cerrahi alanlarında ücretsiz sağlık hizmeti sunacak.

Mazen El-Hac Rahman

Halep Sağlık Müdürü İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mazen El-Hac Rahman, Suriye genelinde uygulamaya konulan kampanyanın, ülkede sağlık sistemine büyük katkı sağlayacağını kaydetti. El-Hac Rahman, dönen doktorların ülkedeki hastanelerde görev yapan asistan doktorlara eğitim vereceğini söyledi. Esed rejimi sağlık sektörünü geliştirmediği için hastanelerin modern tıbbi cihazlardan yoksun olduğuna da dikkat çeken El-Hac Rahman, “Hastane ve sağlık merkezlerinin yeniden inşası, çalışmayan tıbbi cihazların tekrar faaliyete geçirilmesi gerek” dedi.

Halep Razi Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Vecih Cuma ise Suriyeli doktorların ülkelerine yaptığı şifa seferinin, içlerindeki vatan sevgisini gösterdiğini vurguladı: “Hepimiz tek vücut olup Suriye’yi ayağa kaldıracağız.”


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