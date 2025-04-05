Suriye'ye dönüşler hızlandı

Mahallede yaşayan Lazkiyeli Yahya Bayraktar, "Benim bildiğim 5-6 dükkan kapatıp gitti. Burada kalan gençler hep gidiyor. Kurban Bayramı'na kadar da çoğu gider. Bu mahallede yaşayanların yüzde 80’i Halepli. Halep büyük şehir, sanayi şehri. O yüzden millet şimdi gidiyor oraya dükkan açıyorlar, fabrika açıyorlar" dedi. Mahallede gıda marketi işleten Muhammed Abid ise son zamanlarda işlerinin çok azaldığını söyleyerek, "Bizim satışlarımız da çok düştü" ifadelerini kullandı. Mahallede gıda marketi işleten Halepli Mahmud Hannan ise çok fazla giden olduğunu belirterek "Biz de yakında gitmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.