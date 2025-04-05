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Suriye'ye dönüşler hızlandı

Suriye'ye dönüşler hızlandı

Nazife Bardak
04:005/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ankara'da gıda marketi işleten Muhammed Abid son zamanlarda işlerinin çok azaldığını söyledi.
Ankara'da gıda marketi işleten Muhammed Abid son zamanlarda işlerinin çok azaldığını söyledi.

Ankara’nın Önder Mahallesi'nde ülkelerine dönmek için Ramazan Bayramı'nı bekleyen Suriyelilerin dönüşü hızlandı. Mahallede birçok dükkanın devredildiği, birçoğunun da kapalı olduğu dikkati çekti. Önder Mahallesi'nde taksi şoförlüğü yapan Murat Karagözoğlu, mahallede gidişlerin arttığını belirterek, “Biz müşterileri genellikle göç idaresine götürüyoruz. Günlük getir götür işlerimiz çok azaldı. 10-15 dükkan kapandı burada” ifadelerini kullandı.


DÜKKANLAR BİR BİR KAPANIYOR

Mahallede yaşayan Lazkiyeli Yahya Bayraktar, "Benim bildiğim 5-6 dükkan kapatıp gitti. Burada kalan gençler hep gidiyor. Kurban Bayramı'na kadar da çoğu gider. Bu mahallede yaşayanların yüzde 80’i Halepli. Halep büyük şehir, sanayi şehri. O yüzden millet şimdi gidiyor oraya dükkan açıyorlar, fabrika açıyorlar" dedi. Mahallede gıda marketi işleten Muhammed Abid ise son zamanlarda işlerinin çok azaldığını söyleyerek, "Bizim satışlarımız da çok düştü" ifadelerini kullandı. Mahallede gıda marketi işleten Halepli Mahmud Hannan ise çok fazla giden olduğunu belirterek "Biz de yakında gitmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.


#Suriye
#dönüş
#Suriyeli

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