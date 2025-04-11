Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BM: Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü

BM: Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü

16:3511/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
400 bin Suriyeli mülteci, komşu ülkelerden geri döndü
400 bin Suriyeli mülteci, komşu ülkelerden geri döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Celine Schmitt, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaklaşık 400 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine geri döndüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Celine Schmitt, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.


"8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden bu yana yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci, komşu ülkelerden geri döndü." bilgisini paylaşan Schmitt, bu süreçte ülke içinde yerinden edilmiş 1 milyondan fazla kişinin de evlerine döndüğünü kaydetti.

Schmitt, "Yaz dönemi, gönüllü geri dönüşler için kritik bir an ve kaçırılmaması gereken bir fırsat penceresi olacak ancak bu geri dönüşleri başarılı ve sürdürülebilir kılmak için Suriyelilerin barınma, geçim kaynakları, koruma ve hukuki yardım konularında desteğe ihtiyaçları olacak." dedi.


Schmitt, geri dönüşlerin bazı riskler barındırdığını belirterek, yeterli finansman sağlanmadığı takdirde bu yıl için öngörülen 1,5 milyon kişinin geri dönemeyebileceğini ve dönenlerin yeniden yerinden edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Suriye'ye yönelik insani yardım aktörlerine desteğin istikrar için önemli olduğunu vurgulayan Schmitt, "BMMYK'nin karşı karşıya olduğu ciddi fon kesintileri milyonlarca hayatı riske atıyor. Suriye'de yaklaşık 16,7 milyon kişi (nüfusun yaklaşık yüzde 90'ı), bir tür insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 7,4 milyondan fazla Suriyeli, hala ülke içinde yerinden edilmiş durumda." dedi.




#BMMYK
#Geri dönüş
#mülteci
#Sözcüsü Celine Schmitt
#suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TUS sonuç tarihi açıklandı mı?