Gündem Meteorolojiden 3 ile yeni kuvvetli yağış uyarısı
KOCAELİ ORDU SAMSUN

Meteoroloji 3 ili saat verip uyardı! Kocaeli, Ordu, Samsun hava durumu

Meteorolojiden 3 ile yeni kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Kocaeli, Ordu ve Samsun'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Kocaeli, Ordu ve Samsun'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ordu ve Samsun'da saat 17.00' ye, Kocaeli'de ise 15.00'e kadar yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Kocaeli 5 günlük hava durumu için tıklayınız

Ordu 5 günlük hava durumu için tıklayınız

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