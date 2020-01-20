İstanbul'da kar yağışı başladı

Teknoloji

Teknofest 2020 için son başvuru 28 Şubat: Toplam ödül 3 milyon avro

Bu yıl Gaziantep'te gerçekleşecek olan dünyanın en büyük 2. havacılık festivali Teknofest'in tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "23 dalda 3 milyon avroyu aşan ödül yarışmaları için son başvuru tarihi 28 Şubat 2020. Ayrıca bu yıl çok daha geniş yelpazede sağlıktan tarıma, çevreye olmak üzere hayatın her noktasına dokunan sadece savunma sanayisinde değil, tüm sivil alanları kapsayan kapsamlı yarışmalar düzenliyoruz. Gençlerimizin üreteceği projelerle dünyanın geleceğine yön vereceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.