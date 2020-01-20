İstanbul'da kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde başladı. Kartal Aydos tepesinde park halindeki araçların üzerleri beyaza büründü.
Bir anda başlayan kar yağışı bir süre devam ettikten sonra etkisini kaybetti.
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere dün etkili olan yağışların bugün kuvvetli rüzgar ile birleşerek hissedilen sıcaklığı oldukça düşüreceğini açıkladı.
- Tahminlere göre ise İstanbul’a perşembe ve cuma günü kar yağması bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi’nde etkili olan don ve buzlanmanın ise bölge halkına zor anlar yaşatabileceği belirtildi.