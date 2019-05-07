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Gündem Metroda başörtülü kadına hakaret davasında karar çıktı
İSTANBUL

Bostancı metro durağında başörtülü kadına hakaret davasında karar çıktı

Metroda başörtülü kadına hakaret davasında karar çıktı

İstanbul Bostancı Metro İstasyonunda, başörtülü bir kadına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, "hakaret" suçunu, müştekinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlediği gerekçesiyle 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
36 yaşındaki Kerime P., nefret söylemine maruz kalarak, darp edilmekten son anda kurtulmuştu.
36 yaşındaki Kerime P., nefret söylemine maruz kalarak, darp edilmekten son anda kurtulmuştu.

Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki Kerime Pehlivan ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Atınç Manap'ın gelmediği duruşmaya, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları ile izleyiciler de katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki Kerime Pehlivan, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Pehlivan'ın avukatı İsa Mesih Şahin de sanığın sabıkasının bulunduğunu ve suç işlemeye meyilli bir kişilik olduğunu belirterek, "Müvekkile sanığın tükürdüğü kamera kayıtlarıyla açıktır. Sözlü ve fiili tacizde bulunduğu da açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık Atınç Manap'ın avukatı Ayşen Koçak ise müvekkilinin beraatini istedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanığın "hakaret" suçunu müşteki Pehlivan'ın "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı" işlediğine kanaat getirerek sanığa önce 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanığın eylemini alenen işlediği gerekçesiyle verilen cezayı 1 yıl 9 aya çıkaran mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ise suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Atınç Manap'ın beraatine hükmetti.

Mahkeme, adli emanette bulunan müşteki Kerime Pehlivan'a ait siyah renkli çarşafın da kendisine iade edilmesini kararlaştırdı.

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İstanbul'da dün çarşaflı kadına nefret söyleminde bulunan şahıs yakalandı. Atınç Manap isimli saldırganın dolandırıcılıktan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Ceza almasından memnunum

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan müşteki avukatı İsa Mesih Şahin, "Bostancı metrosunda başörtülü bir kardeşimize dini inanışı, düşüncesinden dolayı yapılan saldırıdan dolayı yakından tanıdığı Kerime Pehlivan davası bugün neticelendi. Mahkeme sanığın hakaret suçundan 1 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi" dedi.

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Sanığa, Pehlivan'ın dini değerlerine yapılan hakaretten dolayı hapis cezası verildiğini aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Sanığa, yine TCK'nin 216. maddesi kapsamında da kamu barışını bozmaya elverişli olmadığı için beraat kararı verildi. Tabii biz bu beraat kararı için üst mercilerde itiraz hakkımızı kullanacağız. Şurası çok önemli, kardeşimizin başörtüsünden dolayı, dini inanış, yaşantısından dolayı hakaret cezasının verilmiş olması kamu vicdanını kısmen olsa rahatlatma adına, adalet duygusunun tesisi adına önemli bir karar."

Kerime Pehlivan'ın eşi Ömer Pehlivan da, "Fazla bir şey söylemeyeceğim, avukatımız gerekli olan her şeyi söyledi. Gerekli itirazlarda bulunacağız. 1 yıl 9 ay ceza almasından memnunum. Tabii itirazımız da olacak. Artı olarak yansırsa daha mutlu oluruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan duruşmayı izlemek üzere Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri de, duruşma öncesinde "Kerime için adalet" yazılı pankart açtı.

KADEM adına konuşan avukat Canan Sarı, toplumu ayrıştırmaya yönelik kin ve nefret duygularıyla yapılan bu tarz olumsuz eylemlerin kişisel özgürlüklere yönelik olması nedeniyle tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Kendisinden farklı göründüğü veya düşündüğü için karşı tarafın kişisel özgürlüğünü hiçe sayarak uygulanan şiddet eylemi, farklı olanlara gösterilen bir tahammülsüzlük halidir." dedi.

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İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi Amirliğine müracaat eden Kerime Pehlivan'ın, olay günü Bostancı Metro İstasyonunda dışarı çıkmak için asansör beklediği sırada giyiminden ve inancından dolayı bir kişinin yüzüne tükürerek hakaret ettiğini beyan etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

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İddianamede, sanık Atınç Manap'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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