Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'KAAN'a yönelik eleştirilere 'Ahmet Kaya'lı yanıt

"Bu görevi başka yerlere saptırmak gibi saçma sapan, ahmakça bir görüş olamaz. Bütün zamanlarda, mekanlarda ister tarihte ister günümüzde devletlerin iki temel görüşü var: Biri bekası, diğer refahı. Siz ekonomi ordusu, ülkenin daha müreffeh olması için çalışırken, silahlı kuvvetleri de güvenliğini sağlar, hudutlarını, hak ve menfaatlerini korur. Onun için de ordu adı verilen bir kuruluşa ihtiyacı var. Bu da tamamen uluslararası hukuka uygun, meşrudur. Bunun bu şekilde konuşulması çok yazık, son derece tutarsız, son derece ahmakça."