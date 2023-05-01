|
Teknoloji

MMU ve Atak-2’ye isim

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan’daki yerleşkesinde bugün tarihi bir güne imza atılacak. Türk mühendis ve teknisyenlerinin bir süredir üzerinde çalıştığı uçak, helikopter ve insansız savaş uçağı projeleri “İstikbalin Yüzyılı Lansmanı” programıyla ilk kez yan yana kamuoyu önüne çıkacak.

Canberk Doğan
04:00 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Milli Muharip Uçak.

Milli Muharip Uçak.

Milli Muharip Uçak (MMU) ile Atak-2 helikopterine verilecek isimler açıklanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan’daki yerleşkesinde bugün tarihi bir güne imza atılacak. Türk mühendis ve teknisyenlerinin bir süredir üzerinde çalıştığı uçak, helikopter ve insansız savaş uçağı projeleri “İstikbalin Yüzyılı Lansmanı” programıyla ilk kez yan yana kamuoyu önüne çıkacak. Milli projeler için görkemli bir tanıtım gerçekleştirilecek. Törende son günlerde görücüye çıkan tüm savunma sanayii araçları sergilenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması beklenen programda Mart ayında hangardan çıkan MMU ve geçtiğimiz günlerde ilk kez havalanan Atak-2 de isimlerine kavuşacak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Hayatımızın töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı’mız geliyor. Bütün ürünlerimizle gösteri yapacağız. Cumhurbaşkanı’mızın Milli Muharip Uçağa isim vermesini bekliyoruz. ‘Milli Muharip’ bir kod adıdır. ‘Atak-2’ kod adıdır. Büyük bir katılım olacak. ‘Yapamazsınız’ dediler, yaptık. Genç mühendisler yaptı. Bundan sonra seri üretiyoruz ve ülkemize para getiriyoruz” dedi.



#Milli Muharip Uçak
#Atak-2 Helikopteri
#Savunma Sanayi
#TUSAŞ
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.