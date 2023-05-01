MMU ve Atak-2’ye isim

Milli Muharip Uçak (MMU) ile Atak-2 helikopterine verilecek isimler açıklanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan’daki yerleşkesinde bugün tarihi bir güne imza atılacak. Türk mühendis ve teknisyenlerinin bir süredir üzerinde çalıştığı uçak, helikopter ve insansız savaş uçağı projeleri “İstikbalin Yüzyılı Lansmanı” programıyla ilk kez yan yana kamuoyu önüne çıkacak. Milli projeler için görkemli bir tanıtım gerçekleştirilecek. Törende son günlerde görücüye çıkan tüm savunma sanayii araçları sergilenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması beklenen programda Mart ayında hangardan çıkan MMU ve geçtiğimiz günlerde ilk kez havalanan Atak-2 de isimlerine kavuşacak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Hayatımızın töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı’mız geliyor. Bütün ürünlerimizle gösteri yapacağız. Cumhurbaşkanı’mızın Milli Muharip Uçağa isim vermesini bekliyoruz. ‘Milli Muharip’ bir kod adıdır. ‘Atak-2’ kod adıdır. Büyük bir katılım olacak. ‘Yapamazsınız’ dediler, yaptık. Genç mühendisler yaptı. Bundan sonra seri üretiyoruz ve ülkemize para getiriyoruz” dedi.