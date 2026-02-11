Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-35 açıklaması: Bir gelişme yok

11:5111/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Bakan Güler, F-35 ile ilgili açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler AK Parti grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, F-35 konusunda bir gelişmenin olmadığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde ABD ile yürütülen müzakerelerde F35 konusundaki soruya yanıt verdi.

Güler, gazetecilerin "ABD ile müzakerelerde F-35 konusunda bir gelişme var mıdır?" sorusunu şu şekilde cevapladı:

"Bir gelişme yok, olunca biz açıklıyoruz"


