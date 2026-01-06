F-35’leri almamız NATO için gerekli

Eylül 2025’te Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Erdoğan, Türkiye’nin Rusya’dan askeri teçhizat satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılması kararını “haksız” olarak nitelendirdi ve bu konuyu Trump’a bizzat ilettiğini belirtti.

NATO’NUN SAVUNMASI İÇİN!

Bloomberg’in gündeme ilişkin sorularına yazılı yanıt veren Erdoğan, Trump’ın tekrar ABD Başkanı olmasıyla Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin daha makul ve yapıcı temellere dayalı yönde ilerlemesi için bir fırsatın ortaya çıktığını ifade etti. F-35 konusuna ilişkin Erdoğan, “Türkiye’nin, ödemesini çoktan yaptığı F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi, önemli ve gereklidir” ifadesini kullandı. Erdoğan, bunun ABD ile daha iyi ilişkilere sahip olmaya ve NATO’nun savunmasına yönelik olduğuna da işaret etti.

İDDİALARI YANLIŞ BULUYORUZ

Olası F-16 Block satın alımına ilişkin Erdoğan, Türkiye’nin, şartların NATO ittifakı ruhuna uygun olmasını beklediğine dikkat çekerek, Eurofighter Typhoon uçaklarının satın alınmasını da örnek gösterdi. Erdoğan, ABD’de Halkbank aleyhine açılan ceza davasına dair, Türkiye’nin bu iddiaları yanlış bulduğuna ve bankanın “haksız cezalarla karşı karşıya kalmaması” için görüşmelerde bulunduğuna işaret ederek, yasalarla tamamen uyumlu şekilde adil sonuca ulaşmayı umduklarını bildirdi.

MİLLİ ÇIKARLARMIZ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORUZ

Türkiye ile ABD arasında enerji alanındaki ilişkilere dair, “Özellikle ABD’den olmak üzere LNG tedarikimizi önemli ölçüde artırdık” ifadesini kullanan Erdoğan, bunun Türkiye’nin tedarik zincirinde önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Türkiye’nin pozisyonunun çok net olduğunun altını çizen Erdoğan, “Milli çıkarlarımız ve enerji güvenliğimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Hidrokarbon ihtiyacının önemli bir bölümünü ithalata dayandıran bir ülke olarak, enerji güvenliğimizi etkileyebilecek tüm konularda temkinli ve dengeli bir yaklaşım izlemeliyiz” görüşünü paylaştı.

İstikrar Gücü Türkiyesiz meşru olmaz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Filistin’deki eylemlerini eleştiren Erdoğan, Gazze’de kurulması beklenen İstikrar Gücü’nün Türkiyesiz bir senaryoda “meşruiyet sağlamakta zorlanacağının” altını çizdi. “Filistin tarafıyla derin tarihsel bağlarımız ve bir NATO üyesi olarak bölgesel etkimiz sebebiyle böyle bir görev için kilit ülke konumundayız” diyen Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’de kalıcı barış için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Gazze’nin imarı için adım atın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ela alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin Yemen ile Somali’nin toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade etti. Erdoğan, Gazze’deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze’nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.







